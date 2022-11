Calciomercato: stanno prendendo Boga, giocherà con gli azzurri

Importanti novità arrivano sul futuro di Jeremy Boga nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ivoriano è pronto a lasciare l’Atalanta a gennaio e firmare con gli Azzurri.

Calciomercato, addio Atalanta: ecco dove giocherà Boga

L’avventura di Jeremy Boga all’Atalanta potrebbe essere già giunta ai titoli di coda, dato che dal suo arrivo a Bergamo il fantasista ivoriano non ha mai convinto del tutto società e staff tecnico, deludendo Gasperini in primis che tanto lo ha voluto lo scorso anno.

Il futuro di Jeremy Boga sembra dunque essere lontano dall’Atalanta e dalla Serie A nel prossimo calciomercato, dato che la società bergamasca è in trattativa con un club estero che già in estate si era interessato all’ivoriano. Le possibilità di rimanere in Italia per l’ex Sassuolo non sono tramontate del tutto, anche se l’impressione è che Boga sia davvero vicino a firmare per gli azzurri.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Leicester starebbe infatti pronto a ricontattare l’Atalanta per provare a portare in Premier League Boga nel prossimo calciomercato dopo il tentativo fallito in estate.

Calciomercato Atalanta, fissato il prezzo per Boga: Leicester pronto all’assalto

Oramai fuori dalle gerarchie di Giampiero Gasperini, Jeremy Boga è sulla lista dei possibili partenti nerazzurri de prossimo calciomercato. L’ivoriano ha tanto mercato, sia in Italia che all’estero, ma l’impressione è che, con sei mesi di ritardo, è semplice questione di dettagli prima che possa firmare per il Leicester.

Ad oggi non c’è nessun accordo tra i due club, ma le Foxes sono pronte a tutto pur di portare in Inghilterra Jeremy Boga. L’Atalanta è pronta ad ascoltare ogni offerta, ma la volontà della Dea è quella di cedere l’ivoriano nel prossimo calciomercato solo per una cifra che si aggiri attorno ai 20 milioni di euro, così da non svalutare troppo un giocatore che ha mostrato in diverse circostanze le sue qualità.

Boga verso la Premier, ma occhio all’ipotesi Serie A

Dopo l’interesse palesato in estate il Leicester è pronto a fare un nuovo tentativo, forse quello definitivo e decisivo, per Jeremy Boga nel prossimo calciomercato, ma in Serie A la Fiorentina non molla la presa sull’ivoriano, che avrebbe individuato nell’attaccante dell’Atalanta il profilo perfetto con il quale sostituire Nico Gonzalez.

