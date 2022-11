Calciomercato: l’allenatore annuncia l’addio, ha chiesto di andar via

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro del giocatore argentino. L’attaccante è pronto a dire addio al suo attuale club, sembra aver cambiato idea rispetto le ultime settimane.

Calciomercato: il giocatore via dopo il Mondiale

Il Mondiale per l’Argentina non è iniziato nel migliore dei modi e arrivano importanti aggiornamenti che riguardano uno dei principali attaccanti della rosa che potrebbe cambiare squadra di club nelle prossime settimane. C’è una notizia che non farà felici i tifosi dopo che sono arrivate le parole dell’allenatore. Il suo attuale contratto è in scadenza e la società francese ha intenzione di prolungare con lui.

Il calciatore ha iniziato non nel migliore dei modi il tanto atteso Mondiale in Qatar. Prima il gol su calcio di rigore e poi la sconfitta inaspettata e subita in rimonta contro l’Arabia Saudita. Ora l’Argentina avrà due partite complicate con Messico e Polonia con il giocatore migliore della rosa che dovrà trascinare la propria Nazionale, per poi prendere una decisione sul suo futuro dopo i Mondiali in Qatar.

Messi è pronto a dire addio al PSG per firmare con un nuovo club.

PSG: Galtier annuncia il futuro di Messi

Sul possibile addio di Messi al PSG ha parlato Galtier che ha svelato quale sarà il futuro del giocatore argentino. Queste le sue parole:

“Messi ancora al PSG? Me lo auguro, ma ci sono tanti fattori di cui tenere conto. Innanzitutto bisogno capire se lui avrà voglia di restare. Parlerà di queste cose con Luis Campos”.

Dove giocherà Messi?

Ma quale squadra può comprare Messi dopo il PSG? Il Barcellona è la favorita per un suo ritorno da sogno, sarà decisivo capire ancor come andrà questo Mondiale e se ci sarà una delusione forte che gli permetterebbe di tornare a quella che da sempre è stata la sua casa. Altre piste di calciomercato portano Messi in MLS o altri club tipo in Arabia Saudita.

