Calciomercato, Enner Valencia in Serie A: colpo di gennaio

Enner Valencia è il bomber del Mondiale e sarà il colpo di calciomercato in Sere A. Il centravanti dell’Ecuador può lasciare il Fenerbahçe viste le grandi qualità che ha e piace alle big del nostro campionato.

Calciomercato, Enner Valencia in Serie A: le ultime

Il calciomercato di Serie A può aprirsi con colpi molto importanti. I Mondiali in Qatar stanno mettendo in mostra il talento di diversi calciatori anche sconosciuti e i direttori sportivi del campionato italiano stanno monitorando quotidianamente i possibili profili che potrebbero fare al caso delle proprie squadre.

Le mosse di calciomercato dei club di Serie A potrebbero essere molto sorprendenti già in vista del calciomercato di gennaio. I ds italiani potrebbero puntare sia su giovani “sconosciuti” che su calciatori più esperti che sono ancora in grado di fare la differenza nel calcio italiano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Enner Valencia potrebbe essere il colpo a sorpresa del top club di Serie A. Il bomber dell’Ecuador è il capocannoniere dei Mondiali, avendo messo a segno 3 gol nelle prime due partite contro Qatar e Olanda. Piace da tempo ai club del nostro campionato e potrebbe essere questo il momento giusto per prenderlo.

Calciomercato Lazio, Enner Valencia il sostituto di Immobile

Il calciomercato della Lazio potrebbe partire con il colpo Enner Valencia a gennaio. Il centravanti ecuadoriano è un nome che Igli Tare studia da tempo e dopo il Mondiale in Qatar potrebbe essere il momento di portarlo in Serie A.

Stando a quanto riferisce Il Foglio, infatti, Enner Valencia fu ad un passo dalla Lazio già nel 2016, quando sulla panchina del club biancoceleste stava per accomodarsi El Loco Bielsa. Il tecnico argentino voleva a tutti i costi il centravanti ’89.

A gennaio la Lazio potrebbe tornare alla carica per Enner Valencia per renderlo il vice Immobile. Ha tutte le caratteristiche che piacciono a Maurizio Sarri e ha anche l’età giusta per accettare il ruolo di vice. A 33 anni potrebbe avere un’ultima grande chance in un campionato importante.

Calciomercato Lazio: le cifre per l’acquisto di Valencia

Enner Valencia piace alla Lazio e potrebbe essere il colpo del calciomercato di gennaio. Il classe ’89 è in forza al Fenerbahçe con cui ha il contratto in scadenza a giugno 2023. E questo potrebbe favorire i biancocelesti ad acquistarlo a basso costo. Con una cifra che si aggira tra i 4 e i 6 milioni, la Lazio potrebbe assicurarsi un colpo eccezionale in attacco.

