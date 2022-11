Calciomercato Juventus: il primo colpo arriva dallo Spezia, Milan gelato

Accordo trovato con lo Spezia. Il primo colpo del calciomercato invernale della Juventus sembra essere cosa praticamente fatta, con il Milan beffato in maniera repentina grazie al blitz del ds Cherubini.

Calciomercato Juventus, colpo dallo Spezia: le ultime

Importanti novità arrivano dal calciomercato in entrata della Juventus. In questa sosta Mondiale il ds Cherubini, insieme a tutta la dirigenza bianconera, sta lavorando per attuare le migliori possibili soluzioni in quel di gennaio per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista di una seconda parte di stagione che si prospetta essere di fuoco.

Dopo un mercato estivo importante la Juventus non aveva intenzione di investire altrettante forze e capitali in quello invernale ma, visto che in questa prima parte di stagione alcuni dei nuovi innesti hanno pienamente deluso le aspettative, è inevitabile che ci sia bisogno di un piccolo ritocco per modellare la squadra. Tra questi c’è sicuramente Federico Gatti, che ha collezionato solamente 6 presenze tra Serie A e Champions League nonostante sia arrivato dal Frosinone come una delle possibile sorprese della difesa bianconera.

Per questo motivo è premura del da Cherubini regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore, così da mettere a disposizione del tecnico livornese ben 4 centrali di livelli – se si vuole contare in questi anche Danilo. Detto, fatto. Secondo Tuttosport, infatti, la Juventus starebbe pensando di rinforzare la propria difesa con Jakub Kiwior dello Spezia nel prossimo calciomercato, obiettivo anche dei rivali storici del Milan.

Juventus: “l’asso nella manica” per arrivare a Kiwior dello Spezia

La Juventus si deve guardare bene le spalle durante le trattative per Jakub Kiwior visto che, oltre ai bianconeri, Milan, Napoli e West Ham seguono con attenzione il difensore polacco dello Spezia. Tra le quattro pretendenti, forse, gli Hammers sono quelli che un pò più defilati, motivo per il quale la Vecchia Signora potrebbe usare “l’asso nella manica” per superata la concorrenza delle due connazionali.

Stando a quanto riportato dea Tuttosport, la Juventus potrebbe infatti contare sui compagni di Nazionale di Kiwior, Szczesny e Milik, per convincere il difensore dello Spezia di firmare con i bianconeri nel prossimo calciomercato. Anche il Napoli potrebbe contare di agevolazioni visto la presenza in squadra di Zielinski, ma sotto questo punto di vista i bianconeri sembrano essere leggermente in vantaggio.

Calciomercato Juventus: le alternative a Kiwior

La Juventus ha da tempo avviato i contatti con lo Spezia per monitorare il centrale polacco ed il giovane esterno Holm ma, come esperienza insegna, sul taccuino del ds Cherubini non è segnato solo il nome del difensore ligure. Oltre a Kiwior, infatti, restano nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato anche Ndicka dell’Eintracht, Gvardiol del Lipsia e Pavlovic del Salisburgo.

