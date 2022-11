Papu Gomez torna ad essere protagonista del calciomercato di Serie A. Il fantasista argentino non si sta esprimendo su grandissimi livelli al Siviglia e dopo il Mondiale potrebbe tornare nel campionato italiano: ecco le ultime notizie sul futuro.

Calciomercato, futuro Papu Gomez in Serie A: le ultime

Papu Gomez torna in Serie A nel calciomercato di gennaio? L’ex fantasista e capitano dell’Atalanta ha lasciato il calcio italiano per incomprensioni irreparabili con Gian Piero Gasperini e ha scelto Siviglia per continuare ad esprimere il suo talento nel migliore dei modi. In questi giorni si sta giocando il Mondiale con l’Argentina, e l’avventura non è iniziata nel migliore dei modi, e nei primi giorni di gennaio sceglierà dove proseguire la sua carriera.

L’addio del Papu Gomez all’Atalanta e alla Serie A non ha mai reso felice lo stesso fantasista argentino che avrebbe preferito continuare la sua carriera in Italia. Ha contribuito in maniera importante alla grande crescita dell’Atalanta e poi ha dovuto dire addio per problemi nello spogliatoio.

Secondo le ultime notizie, Papu Gomez può tornare in Serie A nel calciomercato di gennaio. L’argentino non sta vivendo bene la sua esperienza al Siviglia, e terminato il Mondiale proverà una nuova chance dal calcio italiano.

Calciomercato Verona, obiettivo Papu Gomez: i dettagli

Papu Gomez infiamma il calciomercato: vuole tornare in Serie A e piace al Verona. L’attaccante argentino ha parlato in maniera chiara del suo futuro qualche mese fa e ha ribadito ancora una volta che la Serie A è il campionato che preferisce e dove vorrebbe concludere la carriera.

Secondo quanto riferito da TMW, Papu Gomez è nella lista del Verona per il mercato di gennaio. La società ha deciso di investire molto per provare a regalare a Salvatore Bocchetti una rosa più forte e tentare il miracolo salvezza. Il tecnico sta aspettando dei nuovi rinforzi in ogni zona del campo e potrebbe chiedere alla società uno sforzo per far arrivare un nuovo calciatore esperto e determinante.

Il Verona e Papu Gomez potrebbero trovare l’accordo nel mercato di gennaio, dopo il Mondiale. Il fantasista argentino è stato escluso dai convocati nell’ultima partita del Siviglia in Liga e ha deciso di dire addio per tornare “a casa” dopo due stagioni lontano dalla Serie A.

Verona su Papu Gomez: c’è anche l’interesse della Juventus

Il Verona è forte sulle tracce di Papu Gomez ma c’è anche la Juventus. I bianconeri stanno cercando un nuovo fantasista, nonché un uomo spogliatoio di tutto rispetto e hanno deciso di provare a prendere il fantasista argentino. La scelta spetta solo al Papu: dovrà decidere se essere “unico” e determinante o uno dei tanti campioni di un top club, con poco spazio in campo.

