L’Udinese è la vera sorpresa della Serie A e dovrà parare diversi colpi di calciomercato. Il club friulano ha messo in mostra qualità importanti con il tecnico Sottil e hanno attirato gli interessi di tantissime big.

Calciomercato Udinese, addio a gennaio: va nella big

L’attaccante lascia l’Udinese nella prossima finestra di calciomercato? Quest’anno si sta prendendo i friulani sulle spalle e sta portando a grandi risultati il club di Sottil, insiema ai compagni. Le possibilità del suo addio sono molto alte, già nel calciomercato di gennaio, vista la grande considerazione che hanno di sé i club italiani.

Il futuro all’Udinese è in bilico visto il grande interesse che ha attirato intorno a sé. I numeri stanno diventando molto importanti e hanno attirato gli occhi di tanti club italiani. Anche in questo inizio di stagione ha saputo attirare gli occhi delle big e a gennaio o a fine anno calcistico potrebbe essere ceduto.

Secondo le ultime notizie di mercato, le big di Serie A stanno valutando il nome dell’attaccante dell’Udniese. E lo sa anche Pierpaolo Marino, direttore dell’Udinese, che non è certo di trattenerlo e soprattutto intende guadagnare il più possibile dalla sua cessione.

Calciomercato Udinese, cessione Success: piace alla Lazio

Isaac Success è il bomber dell’Udinese che piace molto alle big. Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare sorprese inaspettate per lui e per la Serie A. Già in estate ha rischiato l’addio e ora le cose potrebbero cambiare nel giro di qualche mese.

Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Lazio ha messo nel mirino Success dell’Udinese. L’attaccante nigeriano piace molto a Maurizio Sarri che cerca caratteristiche ben precise per il reparto offensivo: qualcuno che sappia giocare bene palla a terra e che sappia sfruttare anche la profondità.

Isaac Success potrebbe essere il vice Immobile per il resto della stagione. Il suo futuro si scrive dopo il Mondiale e la Lazio sta provando già a dialogare con l’Udinese per capire il futuro.

Lazio su Success: le richieste dell’Udinese

Success è il nome per la Lazio per il futuro. L’attaccante nigeriano è attualmente sotto contratto con il club friulano fino al giugno 2024 e la prossima sarà l’ultima estate nella quale la società della famiglia Pozzo potrà cederlo, montezzando. Ma è possibile che Igli Tare faccia un tentativo per prenderlo subito a gennaio.

