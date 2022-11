Serie A: altro infortunio ai Mondiali, i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dai Mondiali in Qatar. Un altro giocatore della Serie A si è infortunato e potrebbe non essere più a disposizione. Saranno valutate in queste ore le condizioni del calciatore.

Mondiali 2022: altro infortunio

E’ stato costretto ad uscire dal campo a seguito di problemi legati al suo infortunio. Una brutta notizia per la Nazionale e per il club di Serie A che ha visto il giocatore uscire fuori in anticipo rispetto il fischio finale della partita. Nella prima gara di oggi sono scesi in campo Marocco Croazia per la loro prima partita del Girone del Mondiale in Qatar e durante la partita si è fatto male un giocatore del nostro campionato italiano.

Un duro colpo da digerire per la Nazionale e il club italiano che ora aspetta con ansia notizie riguardo la sua situazione. Anche i tifosi del club italiano stanno aspettando per capire se questo tipo di infortunio terrà fuori a lungo il giocatore anche in vista della ripresa del campionato di Serie A che ci sarà il 4 gennaio.

Infortunio per Vlasic del Torino durante Marocco Croazia.

Torino in ansia: le ultime sulle condizioni di Vlasic

Vlasic è uscito per infortunio durante Marocco Croazia per un problema al polpaccio. Il calciatore si è fermato verso la fine del primo tempo e ha poi proseguito negli ultimi minuti della prima parte di gara. Poi però al rientro degli spogliatoi lo staff medico ha provato a caprie che tipo di problema possa aver accusato il giocatore di proprietà del Torino, che non è riuscito a tornare in campo.

Sembra quindi serio l’infortunio di Vlasic con il Torino che aspetta la Croazia per valutare le sue condizioni. Al posto del calciatore è stato entrato Mario Pasalic dell’Atalanta. Nelle prossime ore già ci saranno delle verifiche con esami strumentali per capire l’esatta entità dell’infortunio del caiciatore.

Torino: tempi recupero Vlasic

Esami per Vlasic per stabilire i tempi di recupero con Torino e Croazia che sperano che non si tratti di qualcosa di grave. La Nazionale per completare il Mondiale con il giocatore e il Torino per averlo a disposizione il prima possibile e già al pieno della forma.

