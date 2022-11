Serie A, c’è la svolta: stanno prendendo il club italiano, le cifre

Tifosi in attesa di novità per quanto riguarda il futuro del club. Emergono nuove indiscrezioni riguardo il gruppo pronto ad acquistare la società italiana.

Serie A: arriva il nuovo presidente, i dettagli

Situazione complicata, adesso la dirigenza è pronta a prendere in mano la situazione a rivoluzione la squadra a gennaio. Intanto arrivano nuovi sviluppi riguardo la cessione, ci sono tante persone a lavoro per trovare una soluzione.

Nelle ultime ore sono arrivate notizie riguardo l’interesse da parte di un fondo americano, pronto ad acquistare il club italiano. Una svolta incredibile.

Da parecchio tempo si cercano acquirenti per il club. Arrivano aggiornamenti sulla cessione della Sampdoria da parte del trustee Gianluca Vidal che rivela l’interesse da parte di Al Thani e di fondi americani, alcuni dei quali secondo indiscrezioni fanno capo all’ex proprietario della Roma Pallotta.

Pallotta compra la Sampdoria: la situazione

A parlare è il trustee Gianluca Vidal che svela i potenziali imprenditori interessati alla Sampdoria. C’è Al Thani e due fondi americani, uno del quale fa capo a Pallotta secondo le ultime indiscrezioni.

“In questo momento è vivo l’interesse da parte di Al Thani. Poi ci sono anche due fondi americani che ronzano intorno alla Sampdoria. Già in passato hanno provato a prendere il club. Sanno già tutto, hanno visto i dati, adesso sono tornati. Poi ci sono altri due soggetti, devo dire, che continuano a telefonare e a chiedere informazioni. Ad oggi non ho ancora aperto due diligence”

Cessione Sampdoria, quanto costa il club

Svelato il prezzo. Ecco quanti soldi servono per la cessione della Sampdoria. A confermare tutto è il trustee Gianluca Vidal, nel corso dell’ intervista rilasciata ai microfoni di ClubDoria46.

“Non do giudizi sulla situazione, io sarò felice di arrivare ad una conclusione. Al momento non posso dire nulla. Al Thani? Adesso mancano i soldi per poter concludere tutto. Ultimamente si sono ritrovati a Ginevra, mi dicono che i tempi saranno brevissimi”.

“Prezzo della Sampdoria? C’è una cifra minima che è 40 milioni, al di sotto non sono in grado di vendere. Io non prende decisioni autonome. Devo dire, però, che ancora oggi il valore della Sampdoria è più di 40 milioni, tenendo conto del parco giocatori, immobili e tutto il resto. Però, ribadisco, non dipende da me”.

