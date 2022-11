Calciomercato Napoli, addio Lozano: SKY annuncia il sostituto

Importanti novità arrivano sul calciomercato invernale del Napoli. Hirving Lozano è infatti sempre più vicino a salutare gli azzurri, con il sostituto pronto a prendere il posto in rosa del messicano, come annunciato da Sky.

Calciomercato Napoli, colpo in attacco: sostituirà Lozano

Dopo una prima parte di stagione a dir poco sensazionale il Napoli difficilmente farà mercato a gennaio, anche perchè De Laurentiis e Giuntoli, su certa richiesta di Spalletti, non hanno alcuna intenzione di rovinare quella che ad oggi è una vera e propria macchina perfetta.

L’attuale capolista della Serie A farà dunque mercato solo nel momento in cui ci sarà qualche cessione importante, ipotesi ad oggi complicata ma da non sottovalutare del tutto visto che alcuni giocatori del Napoli sono seguiti con attenzione da diversi club in giro per l’Europa. Uno di questi è sicuramente Hirving Lozano, il secondo giocatore più pagato nella storia degli azzurri, che mai ha realmente convinto nella sua esperienza partenopea allenatori e tifosi.

Il messicano potrebbe dunque essere uno dei sacrificabili a gennaio e, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su SkySport, il Napoli avrebbe anche già individuato con chi rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato.

Napoli, Giuntoli vuole l’attaccante: le ultime

Il Napoli continua a lavorare con largo anticipo nel calciomercato e, con la possibilità di salutare uno tra Lozano e Politano a gennaio, il ds Giuntoli si sarebbe messo al lavoro per cercare di portare in Serie A uno degli attaccanti più intriganti dell’intero panorama calcistico europeo.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Napoli sarebbe al lavoro per cercare di portare in Italia Luiz Henrique nel prossimo calciomercato, attaccante brasiliano classe 2001 del Betis Siviglia. Ex Fluminense, l’ala verdeoro è arrivata in Europa quest’estate per soli 8 milioni di euro stregando mezza Europa con le sue prestazioni nelle 18 uscite stagionali con il club andaluso.

Calciomercato Napoli: ecco il prezzo di Luiz Henrique

Dal suo arrivo a Siviglia il valore di mercato di Luiz Henrique è già schizzato alle stelle. Dopo l’importante investimento estivo il Betis difficilmente potrà privarsi del suo talento ma, difronte ad un giusto compromesso, nulla è da escludere.

Secondo dati Transfermarkt, per convincere il Betis a lasciar partire Luiz Henrique nel prossimo calciomercato ci vorranno infatti dai 15 ai 18 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe permettersi di sborsare solo in caso di cessione di Lozano.

