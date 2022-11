Calciomercato Inter, addio Gosens: Marotta ha già bloccato il sostituto, fissate le cifre

È già tempo di calciomercato, tra chi parte e chi arriva. I nerazzurri hanno da sbrogliare la situazione che riguarda Gosens, addio ormai ad un passo con l’Inter che avrebbe in mano già il sostituto per l’imminente mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, via Gosens: bloccato il sostituto

Non resterà con le mani in mano l’Inter, dopo quanto accadrà con Robin Gosens. L’esterno a tutta fascia ex Atalanta, rischia di diventare anche un ex Inter, di fronte a quelle che sarebbero le volontà manifestate e alle scelte di Inzaghi, che non lo vedrebbe parte integrante del suo progetto.

Inzaghi lo taglierebbe infatti fuori dalle sue idee di formazione e, di fronte ad un’offerta importante che arriva dalla Bundesliga, precisamente dal Bayer Leverkusen, sarebbe pronto all’addio. Il tedesco lascia un posto vacante, che potrebbe essere colmato da una vera e propria “freccia”, come riportato da uno dei principali quotidiani italiani.

E infatti l’Inter avrebbe già bloccato, nell’imminente calciomercato, un nuovo acquisto: si tratta di Adrien Truffert, esterno mancino del Rennes, perfetto per le sue caratteristiche, al ruolo che gli chiederebbe Inzaghi in nerazzurro. A tutta fascia, valido per il presente e per il futuro, stando a quel che che ha dimostrato finora in maglia rossonera, in Ligue 1.

Mercato Inter, Adrien Truffert al posto di Gosens: l’annuncio

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Inter, con il colpo Truffert per la corsia mancina di Inzaghi. Al posto di Gosens, il mercato di riparazione dei nerazzurri lo vedrà tra i protagonisti.

Sta brillando al Rennes, in Ligue 1, e il 21enne francese potrebbe essere pronto al grande salto, giocando anche la Champions League a febbraio, con il club interista. Marotta prenderebbe i soldi incassati dalla cessione di Gosens, per investirli nel colpo Truffert, considerando anche quella che è l’alta valutazione che ne fa il club francese, sul suo cartellino.

Ultime Inter, le cifre del colpo Truffert

Non sarà facile in ogni caso, strappare via Truffert dal Rennes, perché l’Inter dovrà sborsare una cifra importante per prenderlo. La proposta che avanzerebbero i nerazzurri è di circa 15 milioni, ma il valore di mercato di Truffert che ne fa il Rennes è di ben 20-25 milioni di euro.

