Serie A, presidente contro tutti: salta l’Assemblea di Lega, è caos

De Laurentiis ha così deciso di lasciare l’assemblea e al patron del Napoli si sono poi accodate le altre società, di fatto d’accordo con le parole del presidente dei partenopei.

Assemblea Serie A:

Nonostante l’abbandono di De Laurentiis e di altri sei club, l’assemblea di Serie A è comunque cominciata con 12 società presenti, il numero minimo per dare il via alla riunione. I club potranno proseguire con i diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali l’elezione del consigliere di Lega. In pole position rimane Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, a cui serviranno 11 voti per essere eletta.

