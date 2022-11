UFFICIALE – Esonerato il tecnico, fatale il dominio del Napoli in classifica

Decisione ufficiale, comunicato da parte del club. È stato fatale il dominio del Napoli in classifica, tanto da far prendere una decisione ben precisa al club che dopo continue riflessioni, ha preso la scelta di procedere con l’esonero.

Esonero ufficiale: il club ha deciso

Il club ha preso una decisione definitiva, che arriva dopo il dominio del Napoli in classifica: non è più l’allenatore, sollevato dall’incarico della società.

È durante il periodo di sosta per i Mondiali che il club, dopo accurate riflessioni tra i summit della società, ha preso la decisione per l’allenatore che è stato eliminato dai gironi di Champions League e non solo perché, in classifica e in campionato, è dietro ai rivali di sempre che stanno letteralmente dominando il campionato stesso.

Dominio analogo da parte del Napoli, in Champions League, che ha mandato KO proprio Van Bronckhorst e il suo ormai “ex” Rangers: il club di Glasgow ha deciso di procedere verso l’esonero dell’olandese. L’ex leggenda del calcio in Olanda non è più l’allenatore del club scozzese.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Rangers, il comunicato ufficiale sull’esonero di Van Bronckhorst

Il Rangers di Glasgow ha annunciato l’esonero di Van Bronckhorst, attraverso un comunicato ufficiale. Ecco quanto è apparso sul sito ufficiale del club: “I Rangers Football Club confermano oggi di aver esonerato l’allenatore Giovanni van Bronckhorst. Il consiglio del club vorrebbe mettere a verbale un sincero ringraziamento al tecnico per tutti i suoi sforzi sin dalla sua nomina a manager”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, esonero deciso: sorpresa in panchina, arriva subito

Ultime Rangers, i numeri impietosi in Champions di Van Bronckhorst

C’è anche la Champions e il girone infernale giocato contro il Napoli, all’interno del quale assieme al Liverpool, ha dominato per lungo e largo, dietro all’esonero di Giovanni Van Bronckhorst. Praticamente zero i punti trovati dal Rangers che ha subìto la bellezza di 22 gol, riuscendo a farne soltanto 2. Numeri letteralmente impietosi, con il Celtic che è anche scappato nella Scottish Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Esonero in Serie A: il sostituto è Ballardini, firma subito