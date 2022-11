Napoli, un grave infortunio rallenta la firma: i dettagli

Un grave infortunio rallenta il Napoli nelle trattative con il club detentore del cartellino del giocatore. Da valutare dunque le condizioni del ragazzo che, ad oggi, si allontana sempre di più dal club azzurro.

Calciomercato Napoli, l’infortunio preoccupa: salta tutto?

Il campionato si è fermato da una settimana ed il Napoli sta già cercando di sfruttare al meglio questa pausa per studiare le migliori soluzioni nel calciomercato che possano migliorare e completare la rosa di Luciano Spalletti, facendole iniziare e continuare il 2023 così come aveva concluso il 2022: vincendo.

Visti i risultati ottenuti in questi primi tre mesi di stagione sarebbe da folli mettere mano ad una macchina che sembra essere ad oggi perfetta ma, nonostante questo, De Laurentiis e Giuntoli sono al lavoro per portare in quel di Castelvolturno volti nuovi. Dalle ultime notizie il club azzurro sembrava fosse anche deciso nel puntare su una delle rilevazioni di questa Serie A ma un imprevisto ha fatto saltare tutto ancor prima che qualcosa potesse nascere.

Come riportato anche dalla Salernitana tramite una nota ufficiali sui propri siti, l’infortunio che ha subito Pasquale Mazzocchi con la Nazionale è più grave del previsto, raffreddando di conseguenza l’interesse del Napoli per il prossimo calciomercato.

Napoli, infortunio Mazzocchi: c’è il comunicato della Salernitana

Neanche stamattina era uscita l’indiscrezione che il Napoli avesse intenzione di “riportare a casa” Pasquale Mazzocchi nel prossimo calciomercato, ma dopo neanche 24 ore questa possibilità potrebbe tramontare senza che neanche una vera e propria trattativa sia andata in scena.

In realtà, stando alle ultime notizie, sembrano ci siano stati dei contatti tra il Presidente Iervolino e De Laurentiis ma, a seguito del comunicato della Salernitana, il Napoli sembra abbia deciso di abbandonare momentaneamente la pista che portava a Mazzocchi nel prossimo calciomercato perchè l’infortunio che ha subito il granata in Nazionale è più grave del previsto.

Il comunicato: “Il controllo clinico e radiologico a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche”.

Napoli: i tempi di recupero di Mazzocchi fanno slittare la trattativa

I tempi di recupero dall’infortunio per Pasquale Mazzocchi potrebbero essere importanti, e questo potrebbe far slittare un’ipotetica trattativa tra Napoli e Salernitana. Il capitano granata rischia infatti di saltare le prime tre partite del 2023 contro Milan, Torino ed Atalanta tornando a disposizione di Nicola solo a fine gennaio. Questo farebbe storcere il naso al Napoli che però potrebbe comunque puntare su Mazzocchi negli ultimi giorni di mercato quando il classe ’95 dovrebbe essere completamente recuperato.

