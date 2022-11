Juventus, il nuovo esterno arriva dal Lione: anticipato il Real Madrid

La Juventus sta studiando il colpo a sorpresa per il calciomercato di gennaio. Le condizioni dei calciatori bianconeri in questa prima parte di stagione non hanno fatto piacere alla società che non ha ottenuto i risultati sperati.

Calciomercato Juventus, il nuovo esterno arriva dal Lione

La Juventus cerca anche nomi nuovi in difesa che potrebbero far comodo ad Allegri. La difesa è stata il reparto maggiormente in difficoltà nella prima parte di stagione, soprattutto sulle corsie esterne. I vari Alex Sandro, Cuadrado e De Sciglio non hanno garantito qualità alla squadra e molti dei gol subiti nella prima parte di stagione è proprio causa di molti errori in fase difensiva.

Dopo il Mondiale la dirigenza della Juventus ha intenzione di migliorare la squadra. Si sta già studiando per il calciomercato ed è stata stilata la lista dei possibili nuovi innesti. Sarà molto importante anche liberarsi di esuberi e di ingaggi pesanti. La rosa oggi sembra già completa e in ripresa, nonostante i risultati del primo periodo e Allegri aspetta il ritorno in campo dei calciatori più esperti.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus guarda in casa Lione per il colpo sulla fascia. A gennaio Allegri spera di abbracciare dei volti nuovi e soprattutto profili che possano migliorare il club.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, colpo Malo Gusto dal Lione

La Juventus lavora all’acquisto di Malo Gusto dal Lione per il mercato di gennaio. Com’è ormai noto, la Juve alla ricerca di nuovi esterni che possano migliorare il club. Il nuovo gioiello francese classe 2003 ha fatto benissimo in patria e anche nelle competizioni europee ha iniziato a crescere.

La Juventus sonda Malo Gusto per il calciomercato di gennaio. Secondo quanto riferisce Sport il terzino destro potrebbe essere il dopo Cuadrado in casa bianconera. Già in estate si era parlato timidamente di lui ma a gennaio si potrebbe chiudere e iniziare a parlare del futuro.

Malo Gusto costa 15 milioni di euro: il Lione è bottega cara e la Juve dovrà convincere il club francese già a gennaio. Allegri vuole un nuovo esterno per iniziare a costruire anche le prossime stagioni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie mercato Juventus: colpo in attacco, parla il ds

Juventus su Malo Gusto: c’è anche il Real Madrid

Secondo Sport, la Juventus non è l’unico club su Malo Gusto: piace anche al Real Madrid. Carlo Ancelotti intende cambiare completamente il reparto arretrato e ripartire da un nuovo esterno, salutando Dani Carvajal e bocciando Alvaro Odriozola.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Juventus: colpo dall’Inter a gennaio?