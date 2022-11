Arrivano le ultime novità di mercato Milan direttamente da Paolo Maldini: ecco l’intervista al dirigente dei rossoneri.

Mercato Milan: intervista a Maldini

La lunga pausa del Mondiale servirà al Milan per programmare la prossima sessione di calciomercato che andrà in scena il prossimo gennaio 2023. I rossoneri devono fare i conti anche con i rinnovi di contratto. Sono diverse, infatti, le questioni spinose a cui dovrà lavorare il direttore Maldini insieme a Massara. Quella più importante riguarda l’attaccante portoghese Rafael Leao e poi a seguire anche Bennaccer.

Quest’oggi, il dirigente, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del canale ufficiale Milan Tv ha parlato del futuro del giocatore. L’ex capitano del Milan si è lasciato sfuggire un indizio particolare riguardo il destino del calciatore in rossonero. Un messaggio che i tifosi hanno colto al volo.

Ecco le parole di Paolo Maldini sul futuro al Milan nel prossimo calciomercato di Theo Hernandez. Il francese, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale, è uno dei pilastri della formazione di Stefano Pioli.

Ultime notizie Milan: l’annuncio di Maldini su Theo Hernandez

Queste le dichiarazioni del direttore tecnico del Milan Paolo Maldini su Theo Hernandez, considerato il suo erede.

“Mi batte se gioca un terzo un terzo delle partite nel Milan può battermi, come gol segnati. Questo è abbastanza chiaro. Io non sono mai stato un bomber. Devo dire che se ciò dovesse accadere io sarei felicissimo, godrei delle sue reti. Theo è un giocatore particolare, fa ciò che nessuno fa. Ha una grande capacità di finalizzazione, fare assist e andare dentro al campo. Diciamo che, in un certo modo, ha rivoluzionato l’idea di terzino ed interpreta al meglio quel ruolo in questa era moderna”.

Theo Hernandez al Milan, futuro deciso

Dalle parole di Maldini il futuro di Theo Hernandez sarà al Milan anche nel prossimo calciomercato. Il francese ha il contratto valido fino al 2026. All’orizzonte non è previsto l’addio per la gioia dei tifosi.

