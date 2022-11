Calciomercato, il colpo di gennaio è Parisi: accordo per 20 milioni

Il calciomercato vedrà Fabiano Parisi tra i protagonisti assoluti della Serie A. La stagione dell’Empoli non è iniziata nel migliore dei modi ma man mano la situazione è migliorata e potrebbero esserci importanti assalti delle big ai migliori calciatori azzurri.

Calciomercato, Parisi lascia l’Empoli ma resta in Serie A

Il calciomercato di gennaio potrebbe vedere Fabiano Parisi tra i protagonisti assoluti. Il terzino sinistro dell’Empoli piace ai top club italiani che già nelle prossime settimane potrebbero pensare di acquistarlo. La stagione dei toscani è stata di grande livello fino a questo momento, dopo il primo periodo di assestamento, e i giovani sono nel mirino delle big.

Fabiano Parisi è uno dei calciatori finiti sotto la lente d’ingrandimento del calciomercato di Serie A. Il futuro è tutto da scrivere ma non ci sono da escludere sorprese, soprattutto per uno dei più promettenti del calcio italiano. Il terzino classe 2000 si sta mettendo in mostra con prestazioni al di sopra della norma ed è tornato ad attirare gli occhi di tante big.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Empoli si è già rassegnato nel dover salutare Fabiano Parisi a gennaio. Ci sono diverse squadre interessate e lui che hanno portato avanti già le prime offerte informali.

Calciomercato Lazio, colpo Parisi a gennaio

La Lazio sta pensando di prendere Fabiano Parisi nel calciomercato di gennaio. Maurizio Sarri non è felicissimo della rosa a disposizione attualmente, nonostante i risultati di alto livello. Il profilo dell’esterno dell’Empoli piaceva già in estate e ora potrebbe diventare l’obiettivo concreto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Lazio ha messo nel mirino Fabiano Parisi dell’Empoli già per gennaio. Potrebbe esserci il grande salto di qualità nella sua carriera.

Parisi alla Lazio sarebbe il colpo perfetto per il futuro dei biancocelesti. Ma l’Empoli è bottega molto cara e non intende “regalare” Parisi. Il presidente Cori si è sempre detto aperto alla cessione del classe 2000 ma chiede 20 milioni di euro.

Calciomercato Lazio: Parisi difficile, ecco le alternative

La Lazio vuole Fabiano Parisi ma 20 milioni nel calciomercato di gennaio sono una cifra enorme. Ecco perché Maurizio Sarri e Igli Tare sono già al lavoro per studiare le “alternative”. Il tecnico biancoceleste opterebbe per un giocatore italiano con Emanuele Valeri ma tra i profili nel mirino c’è anche Milos Kerkez dell’AZ Alkmaar.

