Milan: cessione pronta a gennaio, c’è già l’ok del club

Ultimissime di calciomercato sul Milan che ha già le idee chiare su acquisti e cessioni che ci saranno nel mercato invernale dopo la pausa Mondiali.

Calciomercato Milan: tutto già deciso

Il Milan è a meno 8 punti dal Napoli in Serie A e ha intenzione di recuperar per provare a difendere fino alla fine il titolo di Campioni d’Italia vinto lo scorso anno. Il club rossonero sta progettando quello che sarà il proseguo dela stagione e nel mercato di gennaio ci saranno movimenti in entrata e in uscita. Il club rossonero spera di poter avere di nuovo a disposizione Zlatan Ibrahimovic che da mesi, da dopo la vittoria del titolo, si è operato al ginocchio e lavora per tornare. Il mese fissato nella tabella di recupero è quello di gennaio e ci saranno delle novità in arrivo proprio nella sessione di calciomercato.

Il Milan ha intenzione di completare il trio di attaccanti con il recupero di Ibra con Origi e Giroud per completare la stagione. Questo costringerà ad avere meno spazio a Lazetic, giovane attaccante arrivato la scorso gennaio. Il giovane attaccante è pronto a provare una nuova esperienza e staccarsi dalle giovanili del Milan per mostrare tutte le sue qualità.

Il Milan ha deciso di cedere Lazetic a un club di Serie B.

Milan: Lazetic in Serie B

Marko Lazetic sarà ceduto dal Milan in Serie B con Reggina e Cagliari che si sono interessate al giocatore. Il giovane attaccante classe 2004 serbo ora è pronto a mostrare il suo valore- Come riportato da Tuttosport il Milan ha intenzione di chiudere l’operazione nelle prossime ore. Da capire a chi il Milan affiderà il giocatore, cosiderando che la Reggina può avere più canche del Cagliari per prendere Lazetic dal Milan per i rapporti con Pippo Inzaghi.

Milan: la crescita di Lazetic

Marko Lazetic fa parte delle giovanili del Milan e ha anche esordito in Serie A nelle ultime settimane. Il Milan punta molto sul giovane bomber e spera di poter affidarsi a lui in futuro, per questo motivo andrà a giocasre in Serie B per farsi le ossa e completare il suo percorso di crescita.

