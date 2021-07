Calciomercato Napoli: in arrivo due olandesi, svolta Giuntoli

La svolta del Napoli sul calciomercato arriva dall’Eredivisie dove giocano i grandi obiettivi degli azzurri.

Calciomercato Napoli: Flemming, Koopmeiners e il terzino Gudmundsson

Due olandesi ed uno svedese: sono questi i tre colpi di calciomercato annunciati per il Napoli che segue da vicino le prestazioni di Gabriel Gudmundsson a sinistra e Zian Flemming in mezzo. Per il centrocampo sale Teun Koopmeiners già vecchio pallino.

Il Napoli da la caccia a tre calciatori che militano in Olanda per colmare le tre lacune in organico in vista della prossima stagione. Del resto, dopo aver preso Mertens e Lozano, De Laurentiis vuole ripetere i colpi che hanno portato molta fortuna agli azzurri. Senza dimenticare il centrale Senesi, che sarebbe il sostituto di KK se Koulibaly andasse via.

Mercato Napoli: chi è Gabriel Gudmundsson

Il Napoli ha una lacuna da colmare a sinistra e, secondo le ultime notizie di calciomercato riportate da CDS, il calciatore scelto potrebbe essere anche Gabriel Gudmundsson, contratto con il Groningen che scadrà tra un anno. Il mancino sarebbe la prima alternativa a Mandava del Lilla.

Napoli: con Senesi c’è anche Flemming

La prima alternativa per il ruolo di difensore centrale del Napoli da comprare durante il mercato resta sempre l’argentino Marcos Senesi, che ha ventiquattro anni, ed è di proprietà del Feyenoord: non costasse una ventina di milioni di euro gli azzurri lo avrebbero già preso a prescindere da Koulibaly così come Zian Flemming che invece è olandese, ha ventidue anni, e potrebbe prendere il posto di Bakayoko e magari di Fabian Ruiz.

Koopmeiners perfetto per Spalletti

Ma in mazzo al campo gli azzurri vorrebbero alzare il livello. Per questo motivo in caso di addio a Fabian Ruiz il ds Giuntoli potrebbe anticipare tutti sul mercato 2021 per Teun Koopmeiners, ventitré anni appena eppure già 150 partite con l’AZ Alkmaar.

Il centrocampista sa segnare come dimostrato dai quindici gol, ha una personalità forte, e una grande capacità per giocare nella coppia di mediani davanti alla difesa, in quel 4-2-3-1 che predilige Spalletti. È un indiziato, per il momento, ma su di lui ci sono parecchie big dal Milan alla Lazio.

