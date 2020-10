Calciomercato, l’ex bomber della Juventus ritorna già in Serie A

E’ ampia la lista dei big svincolati attualmente. Tanti possibili affari di calciomercato per le squadre italiane che guardano con attenzione, soprattutto ai bomber che si trovano tra gli svincolati, come Mandzukic, Pato e Balotelli. I tre calciatori conoscono bene il campionato italiano e potrebbero proprio fare ritorno in Serie A. Tante le squadre sulle loro tracce, soprattutto alcune che devono fare i conti con i primi infortuni gravi.

Calciomercato Bologna, possibile affare Mandzukic

Nelle ultime ore il Bologna ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Santander, che resterà a lungo fuori dai campi. Per questo la società ha fatto dei sondaggi per alcuni calciatori svincolati, tra cui Mario Mandzukic. L’ex attaccante della Juventus, dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Qatar, ora si trova svincolato e potrebbe fare ritorno proprio in Serie A. Già la scorsa sesione di mercato Hellas, Verona, Genoa e Bologna si erano interessate a Mario Mandzukic.

Mandzukic Bologna, il club non investirà sul croato

Secondo le ultime notizie riportate da Bologna, il club emiliano non ha intenzione di chiudere l’acquisto di Mandzukic. L’attaccante croato dunque non ritornerà in Serie A (al momento) per vestire la maglia del Bologna. Spenti i rumors delle ultime ore dopo l’infortunio di Santander. Il Bologna crede di poter contare su molti calciatori in quel reparto e non ha intenzione di intervenire sul mercato, soprattutto quello degli svincolati, niente Mandzukic per il Bologna. Il croato però resta in orbita Serie A, diversi club italiani continuano a seguirlo.

Calciomercato svincolati, Mandzukic resta l’occasione

Non ha fretta Mario Mandzukic che è pronto ad attendere l’offerta giusta. Il classe 1986 ha ancora tanto da dare al calcio e vorrebbe ripartire da un progetto dove può sentirsi attore protagonista. Mandzukic non approderà al Bologna al momento, ma il mercato di gennaio è in arrivo e qualche club di Serie A potrebbe ancora pensare a lui.

