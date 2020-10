Juventus, Vieri critico: “Barcellona fantastico, non c’è stata partita”

Christian Vieri commenta la sconfitta della Juventus contro il Barcellona. Brutta batosta per i bianconeri, che nel match di iera sera non hanno di certo dimostrato tutte le loro qualità. Lo 0-2 subito in casa ha un peso specifico piuttosto elevato, non tanto per l’andamento del girone, ma più che altro per quelle che saranno le scorie in questi giorni a seguire. Indecisioni difensive, poche proposte in attacco, e soprattutto un’identità di squadra che ad oggi si fa fatica a trovare. Sulla partita è intervenuto anche Christian Vieri, ex attaccante ed ora opinionista in TV.

Ultime Juventus: Vieri commenta la sconfitta contro il Barcellona

Christian Vieri ha parlato della partita di ieri sera tra Juventus e Barcellona, che ha visto i blaugrana trionfare per 0-2 grazie ai gol di Dembelè e Messi. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di CBS:

“Il Barcellona è stato fantastico ieri sera, non c’è stata partita. I blaugrana avrebbero potuto fare 7-8 gol, Messi è il mago del calcio. Quando smetterà di giocare butterò la televisione. Quello visto ieri sera è stato un grande Barcellona, peccato per l’assenza dei tifosi in una partita del genere”

Juventus: dubbi ed incertezze per Pirlo

Quella vista ieri sera non è stata di certo una grande Juventus. Potremmo dire che non si avvicina minimante a quella che è la concezione di una “Juventus da Champions” come voleva Andrea Pirlo. Ore difficili e di riflessioni per il tecnico bianconero, chiamato a risollevare una situazione non proprio idilliaca. Soltanto 2 vittorie su 6 partite disputate in questa stagione, e dubbi che si fanno sempre più marcati. La Juventus deve risalire la china, e per farlo avrà bisogno di ritrovare serenità e singoli, tra cui in primis Cristiano Ronaldo.

News Juventus: Ronaldo sta per ritornare?

Se pensiamo alle assenze della Juventus non può che venirci in mente quella di Cristiano Ronaldo. Il portoghese voleva esserci contro il Barcellona, ma il tampone ancora positivo ha bloccato tutto. Al di là delle polemiche Ronaldo è pronto a tornare, e potrebbe farlo già contro lo Spezia domenica.