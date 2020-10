Calciomercato Juventus: Paul Pogba arriva a sopresa

La Juventus non molla Paul Pobga. Il centrocampista francese è ancora un pallino della Juve.

Calciomercato Juventus: Paul Pogba può arrivare, in alternativo il suo erede Gravenberch

La Juventus continua a sperare di portare in Italia PAul Pogba a gennaio o in estate.

Come riportato da TS, infatti, il Manchester United ha allungato il contratto di Paul Pogba di un anno (dal 2021 al 2022).

Il club inglese non ha aperto nessuna trattativa, ma ha sfruttato una clausola presente nel contratto. Prolungamento breve e unilaterale per evitare quanto quello che era successo 2012, quando il Polpo lasciò Old Trafford a parametro zero per andare alla Juventus.

Allora Paul Pogba era un ragazzino, oggi invece un campione (del Mondo) ed i Red Devils hanno preso tempo nella speranza di convincere Mino Raiola a firmare il rinnovo pluriennale.

Mercato Juve 2021: Paul Pogba non firma il rinnovo, Paratici c’è

Come filtra dalla Premier il rinnovo di Pogba sarebbe ancora in alto mare. In realtà dal club inglese non filtra una grande fretta e sono in molti a credere che il francese a fine stagione potrebbe andar via dal Manchester United. I motivi sono diversi.

Per prima cosa l’ex bianconero non sembra inamovibile per l’allenatore Oleg Gunnar Solskjaer, inoltre lo lo United vorrebbe sì prolungare il contratto di Pogba, però non vorrebbe pagare molto meno e la trattativa non sarebbe a buon punto.

Calciomercato Juventus: su Paul Pogba anche il Real Madrid, Paratici punta il suo erede

Ed in effetti Pogba potrebbe dire addio Diversi club, infatti, avrebbero stretto i contatti per Paul Pogba con Mino Raiola, il potente agente di Pogba.

Ma chi vuole il francese? Tra Real Madrid e Paris Saint Germain, ci sarebbe ancora la Juventus. Alla Continassa hanno intenzione di proseguire anche nel 2021 la politica estiva basata sugli Under 30 a patto di abbassare il monte-stipendi. Quest’ultimo aspetto, almeno sulla carta, potrebbe essere un problema visto che Paul Pogba guadagna 13 milioni netti più bonus. A meno che in futuro il francese, un po’ come ha fatto Alvaro Morata recentemente, non si tagli lo stipendio la trattativa sembra complicata da qeusto scoglio.

Attenziona anche a Ryan Gravenberch dell’Ajax che viene considerato già l’erede del francese ed è assistito sempre da Paul Pogba.