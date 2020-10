Cagliari-Crotone 3-2, tabellino, risultato e highlights video gol

Via al lunch match domenicale tra Cagliari e Crotone. Si scende in campo per la quinta giornata di Serie A. Cagliari-Crotone alla Sardegna Arena per cercare continuità nei risultati per entrambe le squadre. Comunicate le scelte ufficiali del match. Cagliari-Crotone, tabellino, risultato e highlights con i video gol della partita su Calciomercato24.com.

Cagliari-Crotone, la cronaca della gara

Subito avvio scoppiettante tra le due squadre. Primo tempo divertente e ricco di emozioni tra Cagliari e Crotone. Nel primo tempo è già 1-1 con le reti firmate da Messias, su una bellissima azione del Crotone di Stroppa, mentre il pareggio è messo a segno dopo pochi minuti del vantaggio dei calabresi da Lykogiannis, che trova una rete fantastica a giro su punizione. La ribalta nel primo tempo il Cagliari con la rete di Giovanni Simeone che va sul 2-1. Verso finale di primo tempo però arriva una rete fantastica di Molina per il 2-2. Poi, poco prima del recupero, la rete di Sottil per il 3-2 del Cagliari.

Cagliari-Crotone, secondo tempo

Cagliari-Crotone, il tabellino

Gol: 22′ Messias, 25′ Lykogiannis, 35′ Simeone, 43′ Molina, 45′ Sottil

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Ammoniti: Cigarini (Cr), Rog (Ca),

Cagliari Crotone highlights video gol

