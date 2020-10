Benevento-Napoli: le formazioni ufficiali

Sfida molto interessante al Vigorito, dove alle 15.00 si affronta Benevento e Napoli. La squadra di Filippo Inzaghi vuole scacciare qualche dubbio, e cerca l’impresa contro gli azzurri di Rino Gattuso. Partita che si prosetta parecchio vivace, con i partenopei chiamati a rifarsi dopo la brutta e amara sconfitta in Europa League. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori, ex compagni al Milan che si incontrano per la prima volta da avversari in panchina.

Benevento-Napoli: le scelte di Inzaghi e Gattuso

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen