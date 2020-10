Calciomercato Napoli, colpo in difesa

A sorpresa a riportare Emerson Palmieri in Italia potrebbe essere il Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri, che in estate non hanno preso un terzino sinistro, a gennaio cercano un rinforzo.

Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri può arrivare

Gli azzurri potrebbero riportare in Italia Emerson Palmieri dal Chelsea. Secondo quanto riferito da Sky Sport il Napoli continua a pensare al terzino sinistro per rinforzare la fascia dove in questo momento Rino Gattuso sta alternando Mario Rui e Hysaj. Il terzino del Chelsea, che piace anche all’Inter, potrebbe arrivare in caso di cessione proprio del difensore albanese che ha il contratto in scadenza a fine anno e, nonostante fino ad oggi abbia giocato tutte le gare del Napoli, non vuole prolungare con Giuntoli il contratto in scadenza nel 2021.

Mercato Calcio Napoli: Emerson Palmieri è sul mercato

Per quanto riguarda il possibile arrivo dal Chelsea di Emerson Palmieri, il Napoli potrebbe disporre di buoni rapporti con la società del Manager Frank Lampard come confermato dall’operazione Bakayoko. Così come per il francese, il Chelsea avrebbe anche rifiutato le avances di altri club italiani come Juventus, Inter e anche il Milan.

Queste squadre avrebbero voluto prendere il difensore della Nazionale Emerson Palmieri ma solo a titolo temporaneo.

Soluzione che al momento Marina Granovskaia, dirigente del Chelsea, non gradisce più memore dell’anno di Bakayoko a Milano. La donna mercato del Chelsea, per Emerson Palmieri, ha fatto sapere al Napoli che il calciatore è sul mercato. Ma da ora all’apertura del mercato occhio anche alle sorprese

Mercato Napoli 2021: non solo Emerson Palmieri

In ogni caso gli azzurri non pensano solo ad Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale, infatti, non sarebbe l’unico pallino del Napoli

Per Giuntoli, ds del Napoli, l’idea sarebbe quella di prendere una pedina importante per Gattuso. In questi giorni, in queste ore, il Napoli sta facendo valutazioni approfondite anche sul terzino greco Giannoulis, che è rimasto al Paok. Il Napoli ha sentito il suo entourage ed un agente Fifa per trattare. Per il calciatore a gennaio servira un bell’investimento. Quanto? Almeno 10 milioni di euro per portarlo in Serie A.