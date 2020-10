Roma, Fonseca in conferenza: “Unione con la società, si lavora insieme”

Roma che è riuscita a riprendersi in termini di risultati, e che adesso posa lo sguardo al match di Europa League contro lo Young Boys. Sfida importante, e in cui Paulo Fonseca avrà bisogno di ennesime risposte da parte dei suoi ragazzi. L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Ultime Roma, Fonseca: “Domani ci sarà turnover”

Queste le parole di Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Young Boys:

“Sul mix tra giocatore giovani ed esperti? C’è tanta fiducia nei nostri giocatori giovani, nonostante non abbiano esperienza sono riusciti ad ambientarsi e adattarsi bene al nostro modo di giocare a calcio. Penso che possano fare molto comodo alla Roma. Sui rapporti con la società? C’è unione, si rema dalla stessa parte. Vogliamo tutti il bene della Roma, si lavora tutti insieme per riportarla in alto. Turnover? I giocatori ruoteranno, in questo momento è importante farlo. Abbiamo tanti giocatori in rosa, ho fiducia in loro. Rispetto alla sfida con il Benevento è possibile che ci saranno 5-6 cambi”

Young Boys-Roma: le possibili scelte di Fonseca

Fonseca farà turnover, anche perchè i molti impegni di questa prima fase di stagione potrebbero diventare un peso troppo grande per la Roma. Ecco che i giallorossi opteranno per qualche cambio rispetto alle ultime apparizioni in campionato. A porta dovrebbe ritornare Pau Lopez, i due centrali con molte probabilità saranno Ibanez e Kumbulla. Sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola, mentre a centrocampo spazio a Villar e a Cristante. Gli esterni saranno Carles Perez e Mkhitaryan, mentre Pellegrini agirà alle spalle di Borja Mayoral.

News Roma: Fonseca si gioca il futuro?

Intanto, mettendo un attimo da parte il campo, continuano ad esserci dei dubbi per quanto riguarda la posizione attuale di Fonseca. L’allenatore portoghese non è troppo al sicuro sulla panchina, ed è possibile che i risultati in Europa League vadano ad incidere non poco sulla sua permanenza. Occhio quindi a cosa può succedere, con un direttore sportivo ancora da scegliere, e un futuro ancora incerto.

