L’Inter riparte in Champions League con due clamorose novità di formazione. Il tecnico Antonio Conte ha deciso di stravolgere la squadre che aveva perso il derby

Notizie Inter, giovano Eriksen e Sanches

Ora l’Inter cambia. Secondo quanto riportato dal CDS, in attacco giocheranno Eriksen e a Sanchez. Saranno infatti due novità che Conte proporrà stasera rispetto al derby. Il danese, chiamato al riscatto dopo essere entrato male contro il Milan, proverà a giocare alle spalle delle due punte mente il cileno sarà chiamato a giocare al posto di Lautaro Martinez.

Gli esclusi saranno l’argentino e Brozovic. Il croato ha perso il posto dopo il derby incolore. Il Niño è stato provato in coppia con Lukaku più rispetto a Lautaro. Stamani nella sgambatura la verità.

Ultime Inter, diverse novità nei convocati

Rispetto alla partita di sabato torneranno tra i convocati Nainggolan e Bastoni, guariti dal Covid. Per la panchina i due recuepri sono molto importanti come spiegato anche da Handanovic ieri in conferenza:

«Vogliamo passare il turno e abbiamo fiducia. I gol subiti? Non sono preoccupato. Miglioreremo».

E tra i convocati dovrebbe tornare anche Stefano Sensi che si è fermato nell’allenamento di lunedì per un fastidio a una coscia. Ieri il calciatore è stato sottoposto a terapie e stamani verificherà le sue condizioni: se non sentirà più dolore allora potrebbe essere arruolabile per la panchina, altrimenti il centrocampista ex Sassuolo dovrà sottoporsi ad accertamenti.

Inter, la situazione tamponi

Oltre ai due cambi, intanto per quanto riguarda i casi Covid, il tampone di lunedì ha confermato che Radu e Gagliardini sono ancora positivi e dunque non possono lasciare la loro abitazione. Oggi entrambi si sottoporranno a un nuovo test. Il club aspetta l’esito dei tamponi di ieri su Young e Skriniar.

Nel caso in cui lo slovacco starà bene, allora dovrà tornare in Italia con un volo di linea, altrimenti due alternative: aspettare la negatività in patria o rientrare con un volo-ambulanza come fatto da Ronaldo.

Per la gara di questa sera, Antonio Conte ha scelto di non andare in ritiro, la squadra si ritroverà stamani ad Appiano per attendere fino a sera la partita mangiando tutti insieme al centro Suning e preparando al meglio la gara.