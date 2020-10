Ultime Inter, anche Hakimi positivo al Covid

L’Inter prosegue il suo momento complicato, e questo sia in termini di risultati dopo il derby perso, sia in quanto all’emergenza Covid-19. In Italia si sono verificati diversi casi di positività, e anche il mondo del calcio è stato recentemente colpito da tanti episodi di questo genere. I nerazzurri sono una delle squadre che sta accusando di più il malessere, e poco fa è giunta una nuova brutta notizia.

Ultime Inter: Hakimi positivo al Covid

Altra bruttissima tegola per Conte e l’Inter: anche Hakimi è risultato positivo al Covid-19. Tutto questo in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. L’esterno marocchino sarà quindi assente per la sfida delicata di Champions, e l’allenatore sarà quindi costretto ad altre scelte, anche considerando tutte le altre assenze. Momento no per il club meneghino, il virus sta condizionando parecchio questo inizio di stagione.