Calciomercato Milan: l’annuncio del grande obiettivo

Antonio Rudiger, centrale del Chelsea ad un passo da Milan e Inter in estate, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a The Athletic:

Obiettivo Milan, Rudiger resta a Londra?

“C’era la possibilità di andare via in prestito in modo da giocare con più regolarità ma alla fine nulla è andato in porto per vari motivi e per mancanza di tempo. La società non mi ha mai chiesto di andar via e giocare per un altro club o che non rientrassi più nei loro piani. Devo dire che anche io ho rifiutato anche io un paio di soluzioni”.

Notizie Milan, Musacchio rientra

In attesa di capire quale sarà il nuovo centrale del Milan, i rossoneri potrebbero recuperare Mateo Musacchio.

Il centrale classe 1990, intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. In questi giorni il centrale argentino sta continuando il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia sinistra subita lo scorso 23 giugno. Musacchio potrebbe e dovrebbe tornare a giocare nei tempi prestabiliti dopo l’intervento (4 mesi). Musacchio, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021, era sbarcato a Milano dal Villarreal nell’estate 2017 per 18 milioni di euro. Fin qui, con il Diavolo, ha messo insieme 73 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia con 2 gol all’attivo.

Ultime Milan, Kjaer resta?

Dunque a gennaio i rossoneri potrebbero anche non aver bisogno di Rudiger vista anche la permanenza di Kjaer che per ora offre garanzie. L’agente del centrale, proprio oggi, ha parlato della situazione del suo assistito a Milano.

Derby? “È stata una settimana speciale per lui, non credo che dimenticherà questi giorni. Prima ha giocato la sua 100esima partita con la Danimarca a Wembley e poi tre giorni ha vinto a San Siro il derby contro l’Inter. Per lui sarà una settimana da ricordare per il resto della sua vita”.

Contratto? “Abbiamo appena firmato (scadenza 2022, ndr), quindi ora non trattiamo nessun rinnovo. È ancora agli inizi del suo contratto, se continua a giocare come gioca e tra due anni vorrà rimanere si parlerà con il Milan. Bisogna capire se il club lo vorrà ancora, possiamo sempre pensarci in quel momento. Ora non sta davvero pensando ad un nuovo contratto ma solo ad una gara alla volta”.