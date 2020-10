Calciomercato Juventus, addio Dybala: il futuro però è ancora in Serie A!

Calciomercato Juventus, Dybala dirà addio: la Joya non si sente più parte del progetto

Non è iniziata nel migliore dei modi l’annata di Paulo Dybala alla Juventus. Qualche rumors di calciomercato c’è stato attorno al suo nome, con la possibilità di vederlo giocare altrove, dopo le cessioni degli altri esuberi che sono arrivate nel corso dell’ultima sessione di mercato.

La Joya argentina era stato ai margini del club nella scorsa stagione, con la possibilità concreta di trasferirsi al Manchester United. Saltò tutto ad agosto 2019, ma occhio, perché uno scenario con protagonista il suo nome, tra le cessioni della Juventus, potrebbe riapparire. Il numero 10 bianconero sembra destinato all’addio da Torino.

Mercato Juventus, Dybala fuori dal progetto: ma su di lui spunta la clamorosa rivale italiana

Continui mal di pancia per Paulo Dybala, e non è più riferito a quello che lo hanno messo ko nelle gare con la sua nazionale. Mal di pancia legati al calciomercato, con un addio alla Juventus sempre più probabile. La panchina a Crotone, nonostante rientrasse da un infortunio, non l’ha comunque digerita. Lo ha reso noto lo stesso Pirlo, che ha rivelato di averlo visto contrariato dalla sua scelta e lo stesso nuovo tecnico dei bianconeri, sembra poterne fare a meno. L’argentino potrebbe dunque essere tagliato fuori dal progetto e, tra le pretendenti sembra esserci finita l’Inter.

Dybala all’Inter, non è più solo una suggestione: Marotta e Conte fanno sul serio

E’ clamorosa la notizia che giunge dai colleghi spagnoli di fichajes.net: Paulo Dybala è finito nel mirino dell’Inter. Un colpo targato Beppe Marotta, che andò a prelevarlo dal Palermo, innamorato del suo talento. In colloqui con Antonio Conte, si sarebbe studiato a tavolino il colpo che porta alla Joya argentina, talento straordinario della Juventus che, a fine stagione, potrebbe passare al club rivale di quello piemontese.

Il problema è legato al fatto che difficilmente Andrea Agnelli lo andrebbe a cedere ad una rivale così blasonata e in lizza per il titolo in Serie A, motivo per cui toccherà capire cosa bollirà in pentola. Ma sembra, secondo le news che arrivano sempre dalla Spagna, che l’Inter sia intenzionata proprio a piazzare un colpo del genere, con la cessione di Lautaro Martinez, destinazione Barcellona. Sullo sfondo restano i due club di Manchester e lo stesso Barcellona, che sul taccuino ha appuntato dunque pure il nome dell’altro argentino, Paulo Dybala.