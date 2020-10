Calciomercato Juventus, Pirlo ha chiesto un campione del Real Madrid

Il mercato non si ferma mai, soprattutto quello di Serie A. La Juventus in particolare sta cercando nuovi rinforzi per gennaio, e i nomi sul taccuino sono tantissimi. La Vecchia Signora è a caccia di occasioni low cost, e il tecnico Andrea Pirlo sembra avere già delle chiare idee in mente per puntellare ogni reparto. Attenzione all’asse con il Real Madrid, squadra che da sempre pullula di campioni nel mirino bianconero.

Ultime Juventus: obiettivo dal Real Madrid, c’è un ritorno di fiamma

Tanti obiettivi, tante indiscrezioni. La Juventus volge lo sguardo alla prossima finestra di mercato, e mette nel mirino diversi giocatori per il centrocampo. Attenzione in particolare per un ritorno di fiamma: Isco. Lo spagnolo è stato spesso accostato ai bianconeri in passato, e pare che stavolta possa esserci un nuovo forte interessamento. Dalla Spagna arrivano inoltre altre notizie: pare che Pirlo lo abbia richiesto come prossimo rinforzo. Una notizia, che se dovesse essere confermato, cambierebbe ogni tipo di assetto di mercato.

Isco-Juventus: dal prezzo al nuovo interessamento

Isco è da sempre un giocatore che piace alla Juventus. Centrocampista di enorme classe, grande intelligenza calcistica, e che soprattutto può davvero svoltare ogni piano di gioco. Il mago spagnolo è un pallino concreto dei bianconeri, e Pirlo vede in lui l’innesto giusto per puntellare il reparto. Prenderlo dal Real Madrid non è mai stata impresa facile, e il suo prezzo si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La Vecchia Signora ci riflette e attende il momento giusto, pensando anche di sfruttare un fattore importante: il rapporto non idilliaco tra giocatore e Zidane. Il francese non lo impiega moltissimo, e non lo ha mai visto come un elemento centrale nel suo progetto. Che stavolta possa essere la volta buona?

Asse Juve-Real: altro centrocampista in ballo

L’asse tra Juventus e Real Madrid si fa sempre più caldo, e questo anche per via di altri due nomi sul mercato: Paul Pogba e Camavinga. Il primo è un ex pupillo bianconero, mentre il secondo è considerato una delle stelle nascenti del calcio europeo. I Blancos stanno ostruendo parecchio i bianconeri nelle due operazioni, e ad oggi si prospetta un duello infuocato sul mercato.

