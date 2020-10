L’Inter di Antonio Conte non ha inziato nel migliore dei modi la stagione. La sconfitta nel derby con il Milan ha lanciato ombre molto intense sul lavoro del tecnico leccese e sulla bontà della rosa. Steven Zhang ha regalato a Conte una squadra completa dopo il calciomercato ma al mometno l’Inter non sta rispettando le aspettative.

Calciomercato Inter, si cerca un attaccante

Dopo aver completato il centrocampo con l’innesto di Arturo Vidal, l’Inter si è “accontentata” di Andrea Pinamonti come quarto attaccante. Il giovane ex Genoa non ha ancora esordito in Serie A ma è l’unico centravanti di riferimento per Conte qualora volesse far riposare uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per portare un nuovo calciatore a Conte per completare il reparto e regalare anche maggior serenità al tecnico.

Calciomercato Inter, piace Dzeko

Nelle idee di Antonio Conte c’è un attaccante con caratteristiche molto simili a quelle di Romelu Lukaku. Prepotenza fisica e qualità sono gli ingredienti che i nerazzurri hanno bisogno per reputare completa al 100% la rosa. Ecco, dunque, che torna di moda il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco, capitano della Roma, era stato già vicino all’Inter due stagioni fa ma quando sembrava tutto fatto firmò il rinnovo contrattuale con i giallorossi, diventando la bandiera del club. In estate è stato ancora vicinissimo all’addio, questa volta con la Juventus sulle sue tracce e, anche in questo caso, la trattativa è sfumata negli ultimi giorni. Ma l’Inter questa volta potrebbe fare sul serio e riprovarci a gennaio.

Inter, a gennaio l’offerta

Secondo quanto riporta Il Messaggero, i nerazzurri sarebbero pronti a tornare alla carica già a gennaio per l’attaccante della Roma. La squadra capitolina non vorrebbe cedere il proprio capitano e potrebbe chiedere cifre vicine ai 15 milioni di euro per cedere Dzeko, stessa cifra richiesta anche in estate alla Juventus.

