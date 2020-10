Calciomercato Juventus, il giocatore snobba i bianconeri

Calciomercato che si fa sempre più intrigante in Serie A, e che sta vedendo diverse indiscrezioni venire a galla in questi ultimi giorni. La Juventus in particolare vorrebbe pianificare qualche colpo per gennaio, magari anche con degli investimenti importanti. Occhio soprattutto al centrocampo, dove è possibile che ci sia qualche piccola modifica. Intanto poco fa è giunta una notizia riguarda un obiettivo.

Ultime Juventus: obiettivo Camavinga, il ragazzo ha scelto il suo futuro

Tanti obiettivi per la Juventus, ora più che mai già con lo sguardo rivolto al mercato di gennaio. Tra i tanti pallini del club bianconero c’è anche Camavinga, giovanissimo centrocampista del Rennes, e che è considerato come una stella nascente del calcio europeo. Il colpo sarebbe molto importante sia per il presente che per il futuro, ma allo stesso tempo stiamo parlando di una preda molto difficile da raggiungere. La concorrenza è tanta, e soprattutto il Real Madrid sta spingendo parecchio per il 17enne. A proposito di questo pare sia arrivata una notizia molto importante: il giocatore ha già scelto i Blancos come sua prossima squadra, no alla Juventus. Questo quanto riportato da Don Balon.

Juventus-Camavinga: valutazione e Real

Camavinga vuole il Real Madrid, e ad oggi la Juventus sembrerebbe beffata nella trattativa. Il giocatore è valutato all’incirca sui 70 milioni di euro, ma è probabile che il Rennes possa salire sugli 80. Cifre enormi, e che al momento sono anche troppo alte per la Vecchia Signora. Nonostante la volontà di insirere anche Rugani nella trattativa, l’operazione si è complicata parecchio nelle ultime ore, tanto da indurre al cambio di rotta. Zidane ha già parlato con il ragazzo, Pirlo e dirigenza non possono far altro che attendere e sperare.

Mercato Juventus: e Pogba?

La Juventus potrebbe uscire definitivamente dalla corsa per Camavinga, ma intanto tiene d’occhio l’altro grande obiettivo a centrocampo: Pogba. Il francese sembrava diretto verso il Real Madrid, ma se i Blancos dovessero prendere il talento del Rennes, a quel punto cambierebbero le cose per il Polpo. Nuove speranze per i bianconeri? Forse non tutti i mali vengono per nuocere…

