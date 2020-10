Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi domenica 18 ottobre

Stasera tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica), assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Domenica 18 ottobre

01.08 Montreal Impact-Inter Miami (MLS) – DAZN

11.00 Sassuolo-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00 Eibar-Osasuna (Liga) – DAZN

12.30 Bologna-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

12.30 Milan-Inter (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A

13.00 Strasburgo-Lione (Ligue 1) – DAZN

13.30 West Ham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14.00 Athletic-Levante (Liga) – DAZN

15.00 Torino-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Spezia-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

15.00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Novara-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Olbia-Livorno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Pistoiese-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Fano-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Carpi-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Gubbio-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Perugia-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Sambenedettese-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Triestina-Ravenna (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Virtus Verona-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Cavese-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Ambrosiana-Clodiense (Serie D) – SPORTITALIA

15.30 Colonia-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

15.30 Arsenal-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN

16.00 Villarreal-Valencia (Liga) – DAZN

17.00 St. Etienne-Nizza (Ligue 1) – DAZN

17.30 Tottenham-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Lucchese-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Renate-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Padova-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Teramo-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Turris-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Bisceglie-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Catanzaro-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Udinese-Parma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Schalke 04-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.30 Alaves-Elche (Liga) – DAZN

18.30 Huesca-Valladolid (Liga) – DAZN

20.15 Leicester-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT

20.45 Roma-Benevento (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Betis-Real Sociedad (Liga) – DAZN e DAZN1

21.00 Lilla-Lens (Ligue 1) – DAZN

Sportitalia

07:00 – Calcio Weekend Live

08:00 – Si Live 24

09:00 – Aci Sport Magazine

10:00 – Rally Cross Spagna

10:45 – Primavera – Studio pre partita (diretta)

11:00 – Campionato Primavera – Sassuolo vs Lazio (diretta)

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Speciale Serie B

14:30 – Studio pre partita (diretta)

15:00 – Campionato Serie D – Messina vs Acireale (diretta)

17:00 – Studio post partita (diretta)

17:30 – Si Live 24

18:00 – Rallycross Spagna

18:30 – Magazine Gearing Up 2020

19:00 – Ruote in Pista

19:30 – Go Kart on Race

20:30 – Serie A Live – Roma vs Benevento (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calcio Week – End Live

01:30 – Campionato Serie D – Trento vs Arzignano

03:30 – Si Live 24

Raisport

06:30 – TG Sport

08:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 Giro Notte

09:00 – Bocce: Camp. Italiano 2020 Final Four

10:15 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Villaggio di partenza

11:15 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 – Anteprima Giro

14:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche del Nord: Il Giro delle Fiandre 2020 (gara Maschile)

16:40 – Perle Sport: Ciclismo Gand-Wevelgem 1986

17:00 – Automobilismo: Campionato Italiano 2020 – Formula GT categ. Sprint Gran Premio di Monza – Gara 2

17:50 – Pallavolo Maschile- Campionato Super – Lega Credem Banca 2020/21 Serie A:6a Giornata: Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:30 – Basket Maschile C.to Italiano 2020/21 Serie A1- 4a gior. Germani Brescia – Allianz Trieste

22:45 – Motocross: Monster Energy 2020 – Fiandre (BEL)

00:30 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 Giro Notte

01:30 – Pallavolo Maschile- Campionato Super – Lega Credem Banca 2020/21 Serie A:6a Giornata: Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia

03:45 – Automobilismo: Campionato Italiano 2020 – Formula GT categ. Sprint Gran Premio di Monza – Gara 2

04:35 – Basket Maschile C.to Italiano 2020/21 Serie A1- 4a gior. Germani Brescia – Allianz Trieste