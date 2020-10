Spezia-Fiorentina: risultati, sintesi, video, gol e highlights

Spezia-Fiorentina, ecco il risultato della gara di oggi. La viola sceglie in attacco Vlahovic, parte dalla panchina Callejon. Italiano ,tecnico dello Spezia, lancia diversi giovani in campo.

Spezia-Fiorentina: il primo tempo

Parte benissimo la Fiorentina che pronti via trova il gol. E’ capitano Pezzella, rientrato dopo la squalifica, a svettare in area di rigore e a battere Provedel nel primo minuto del primo tempo. Ma la formazione di Iachini non è doma e trova subito il raddoppio che ammutolisce i 1000 tifosi presenti allo stadio Manuzzi di Cesena. Questa volta è Lirola ad andare in fondo al campo e a mettere dentro il pallone per Biraghi che arriva in corsa e segna il raddoppio. Lo Spezia, tuttavia, trova il modo di reagire. Sfruttando un pessimo errore di Caceres, Verde si presenta tutto solo di fronte a Dragowski e lo spiazza di piattone riaprendo la partita.

Spezia-Fiorentina: il secondo tempo

Spezia-Fiorentina: il tabellino

Spezia: (4-3-3) Provedel; Sala, Acampora, Chabot, Terzi; Deiola, Ricci, Bastoni; Gyasi, Verde, Piccoli. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Krapikas, De Andrade Pinheiro, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Nzola, Ferrer, Pobega, Erlic, Dell’Orco, Agudelo.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini. In panchina: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta, Venuti, Igor, Barreca, Callejon, Pulgar, Saponara, Duncan, Cutrone, Kouame.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo; assistenti Paganessi e Di Iorio; quarto uomo Abbattista; Var-Avar Banti e Vivenzi.