Parma, nuovo calciatore positivo: il comunicato

Parma, nuovo calciatore positivo al coronavirus

Ancora un altro caso di positività al Covid-19 in Serie A. L’annuncio questa volta arriva dal Parma, i cui calciatori positivi salgono ora a 7. Un notizia preoccupante in vista della gara contro l’Udinese delle 18 valida per la 4° giornata di Serie A.

Parma, sette calciatori in solamento

Questo il comunicato del club sul calciatore positivo:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per i calciatori della rosa tranne per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara per tutti i calciatori che sono risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute”.