Il tormentone dell’estate del calciomercato è legato sicuramente a Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona aveva deciso di cambiare aria, infiammando i sogni di ogni tifoso del mondo. Alla fine ha ritrovato la sua pace in blaugrana ed è rimasto leader indiscusso del club, pur alimentando le idee di calciomercato di Manchester City, PSG, Inter e Juventus.

Calciomercato Juventus, retroscena clamoroso su Messi

Tra i club che si sono interessati al futuro di Lionel Messi, c’è stata anche la Juventus. I bianconeri, per un breve periodo, hanno cullato l’idea di formare la coppia da sogno Ronaldo-Messi ma poi le idee si sono spostate sulla possibilità concreta di formare una rosa completa in ogni reparto e lasciare i sogni nel cassetto. Ma come riporta diariogol.com, a bloccare l’arrivo di Messi alla Juventus, sarebbe stato proprio Cristiano Ronaldo. Il portale spagnolo parla dei giorni in cui la Pulce era in guerra con il Barcellona: la società italiana era pronta a mettere sul piatto una tripla contropartita tecnica Dybala, Alex Sandro e de Ligt per formare la coppia Messi-Ronaldo.

Calciomercato Juventus, ecco perché Ronaldo ha detto “no” a Messi

Il portoghese avrebbe convinto la dirigenza juventina a non procedere con l’assalto all’argentino per più motivi. Da un lato, Ronaldo non voleva perdere la leadership incontrastata all’interno della squadra; dall’altro era contrario alla cessione di tre calciatori ritenuti da lui fondamentali. Sono questi i motivi principali che hanno portato la Juventus a riconsiderare la posizione dei calciatori proposti nello scambio e a risparmiare, in maniera consistente, su un esborso del genere.

Ronaldo-Messi, mai insieme?

A questo punto è lecito chiedersi se vedremo mai Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nella stessa squadra. Il sogno sarebbe potuto diventare reale in Serie A ma alla fine non è stato così e, con ogni probabilità, non accadrà mai se non nelle gare post carriera in cui i campioni continuano a divertirsi e a regalare sorrisi insieme.

