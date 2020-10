Calciomercato Inter, via Skriniar: il sostituto arriva dalla Serie A

Diverse le situazioni di Pezzella e Milenkovic. Per il capitano la situazione è più fluida e nonostante le avances di Milan e Valencia le possibilità che si trovi un accordo ci sono. Per Milenkovic la questione è più complicata. Se non si dovesse raggiungere un accordo entro la primavera sarà inevitabilmente sul mercato. E qui attenzione all’Inter che già ci aveva pensato nell’ultima sessione nel caso di una partenza di Skriniar. Lo slovacco a questo punto dovrebbe rimanere fino a giugno poi la sua cessione potrebbe diventare concreta. E Milenkovic è un difensore che piace molto. Intanto in questi mesi Inter e Cagliari torneranno a parlare di Nainggolan. Trattativa non semplice ma che potrebbe riaprirsi. In uscita rimane sempre Vecino. Il centrocampista uruguaiano è in ripresa e a gennaio andrà probabilmente in prestito. L’idea a cui l’Inter sta lavorando è quella di uno scambio con Izzo.