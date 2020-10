Benevento, Vigorito: “Non fatemi pensare a quanto ho speso, siamo partiti bene”

Chiude la domenica di Serie A il posticipo serale Roma-Benevento. Allo stadio Olimpico arriva la squadra neopromossa di Oreste Vigorito. Il presidente del club capano ha parlato nel pre partita del match.

Benevento, le parole di Vigorito pre Roma

Queste le parole a Sky Sport del presidente Vigorito raccolte da Calciomercato24.com: “Quanto ho speso, non fatemici pensare, altrimenti vado a richiedere i soldi indietro. Quest’anno siamo partiti bene, l’ultima volta ci abbiamo messo 15 giornate per fare 1 punto. Il nostro mister dice che anche contro le big non ci può chiudere in difesa, anche contro una grande come la Roma sarà così. Credo che il Sud completi molte persone, quello che mi piace di Inzaghi è che vive per il calcio. Atalanta? Non imito nessuno, apprezzo chi raggiunge risultati d’eccellenza con una struttura di successo, più che imitarli vorrei ottenere gli stessi risultati. L’uomo non deve imitare l’altro uomo”.