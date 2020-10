Oroscopo di domani 18 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domenica molto interessante per te, soprattutto per quel che concerne l’amore: stai facendo delle nuove conoscenze, potrebbe essere arrivato il momento di proseguire il rapporto. Attenzione anche a chi è già in una relazione, con dei disguidi da chiarire e una fiamma che sembra si stia affievolendo.

Toro. Cerca di non lasciarti troppo condizionare dagli altri, sei una persona saggia e matura, ma a volte ti lasci trasportare dal volere degli altri. Fai quello che reputi opportuno, anche seguendo i consigli della famiglia.

Gemelli. Finalmente i tuoi progetti lavorativi sembrano prendere forma, e questo week-end è stato per te di grande impatto soprattutto da quel punto di vista. Forse potresti ricevere una promozione, o magari un compito in cui tanto speravi.

Cancro. Ultimamente sei un po innervosito, ci sono state delle discussioni che ti hanno lasciato interdetto, e questo ti ha portato a non vivertela serenamento. E’ arrivato il momento di chiarire.

Leone. Circondati solo da chi sa meritarselo, anche se dovesse significare avere poche persone al tuo fianco. Meglio solo, che male accompagnati.

Vergine. Sei una persona forte e che sa consigliare, ma attenzione a chi ti circonda: non tutti sono come te, alcuni se ne approfittano, o peggio ancora parlano di te in malo modo.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei felice, forse come mai in questo mese. Ti stanno capitando cose belle, e soprattutto in amore ti senti più sicuro di te stesso e libero di esprimere i tuoi sentimenti.

Scorpione. Sei riuscito a conquistare un traguardo importante, e te lo sei meritato! Sei stato bravo a perseverare, ma ora viene la parte più difficile: cercare di completare il tuo progetto di vita, magari sul lavoro, oppure in una relazione.

Sagittario. Sei un po stizzito da qualche comportamento, magari di un amico. Ti sei sentito tradito, è arrivato il momento di affrontare la cosa faccia a faccia. Bene in famiglia, c’è buon dialogo e sempre più stima.

Capricorno. Non è un buon momento per te, devi smaltire qualche scoria di una vecchia relazione. Sfogati, hai bisogno di parlarne per andare avanti e superare le delusioni.

Acquario. Ti senti energico e pieno di voglia di fare. Il lavoro va bene, ti senti apprezzato e i tuoi progetti prendono sempre più forma. In amore situazione di stallo, pensi parecchio ai tuoi errori, servono esami di coscienza.

Pesci. Tu sei molto più forte di prima. Nonostante le incertezze il mondo non è finito. Ci sono tanti mezzi per poter recuperare. Chi ha avuto disagi in amore presto potrà essere più sereno.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: I nerazzurri sono partiti molto forte, e in vista del derby filtra ottimismo. Il match contro il Milan sarà molto complicato, e dal punto di vista fisico la squadra di Conte non gode del suo momento migliore. Le assenze saranno diverse, ma la partita è aperta più che mai.