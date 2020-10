Inter-Milan, Marotta: “Niente alibi per covid o infortuni”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del derby, Beppe Marotta ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

Inter-Milan, Marotta in diretta a Sky

Dopo aver dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è già tempo di sentire i protagonisti. Dopo le parole di Maldini, Si continua dall’amministratore delegato nerazzurro: “Periodo difficile per il covid e per le nazionali, ma come ha detto Conte non è il momento delle scuse, abbiamo le carte in regola per far bene. Il derby è sempre particolare, oggi il grande assente è il pubblico, il clima è surreale, poi chiaro che difficoltà dal punto di vista motivazionale esistono. Ma i giocatori sono maturi, l’allenatore li ha preparati bene. Devo dire innanzitutto che lo scenario di oggi è inquietante, la situazione dal punto di vista finanziario economico è difficile. Anche il nostro mercato è stato influenzato, il programma stilato l’anno scorso si è rallentato. Mercoledì inizieremo la Champions, dalla nostra avremo continuità“.