Crotone-Juventus: la decisione su Paulo Dybala è UFFICIALE

Crotone-Juventus, convocato Dybala: la Joya torna a completa disposizione di Pirlo

Il club bianconero, in occasione del match di questa sera, Crotone-Juventus, ha reso nota la lista dei convocati per la gara all’Ezio Scida. Si apprende dal sito ufficiale, dunque, la convocazione di Paulo Dybala. Il talento argentino torna a disposizione di Andrea Pirlo, con l’ipotesi di scendere in campo per qualche istante, per poter mettere minuti nelle gambe. Tra l’emergenza legata al Coronavirus, quella del virus intestinale e qualche acciacco fisico, il numero 10 dei bianconeri, fino ad ora, non ha totalizzato neanche un minuto. Non lo ha ancora visto all’opera in gare ufficiali il tecnico bianconero. Andrea Pirlo non vede l’ora di disegnare il suo modulo con l’argentino protagonista degli schemi, considerando anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, calciatore di cui la Juventus dovrà fare sicuramente a meno nel match di stasera e in quello di Champions League, contro la Dinamo Kyev.

LEGGI ANCHE >>> Crotone-Juventus, un altro caso di Covid-19: ecco il comunicato ufficiale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, le condizioni di Paulo Dybala

Juventus, convocato Dybala per la sfida contro il Crotone: la lista completa di Andrea Pirlo

E’ stata pubblicata la lista completa dei convocati per il match di questa sera, Crotone-Juventus. Ad essere in risalto è il nome di Paulo Dybala, ancora a caccia di qualche minuto in stagione. A spiccare è anche il giovane Rafia, alla prima chiamata per lui. Ecco la lista pubblicata dalla Juventus: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta; Arthur, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Peeters; Morata, Dybala, Vrioni, Rafia.

Crotone-Juventus, chance di qualche minuto per Dybala? In settimana aveva lasciato il ritiro con l’Argentina

Aveva lasciato il ritiro dell’Argentina per rientrare in Italia, destinazione Juventus. Il problema era legato ad un virus intestinale, che non gli ha permesso di dare manforte alla sua Nazionale. Ora Paulo Dybala sembra essere rientrato in piena forma, tant’è che Andrea Pirlo lo ha convocato, con la possibilità di scendere in campo per qualche minuto. Addirittura c’è chi parla di una staffetta con Chiesa, con l’argentino che partirebbe proprio davanti nelle idee di Pirlo. Tutto sarà snocciolato poco prima del fischio d’inizio, previsto all’Ezio Scida alle 20 e 45.