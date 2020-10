Calciomercato Inter: “Messi, bisogna crederci!” L’ex nerazzurro fa sognare i tifosi

Calciomercato Inter, Messi è un colpo su cui crederci: parola del “Principe” Milito

E’ stato un guerriero, uno dei migliori attaccanti della storia dell’Inter. Parla di calciomercato e di Lionel Messi, l’ex nerazzurro, Diego Milito. Il “Principe” di San Siro ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, per parlare in occasione di quello che sarà il derby delle 18 a Milano, proprio tra Inter e Milan. Ha parlato a 360 gradi l’ex campione argentino, lanciando l’Inter in alto, lì dove l’ha portata nella sua esperienza interista. “Abbiamo vinto in 9 contro 11 con Mourinho, Conte non deve preoccuparsi dei 7 uomini che mancano. Nutro fiducia, l’Inter è stimolata per fare una grande partita”. Parla così della sfida tra Inter-Milan, ricordando ai suoi come si esce vincitori da un difficile momento come quello che vive Antonio Conte oggi, con i suoi assenti, causa Covid-19.

Inter, le parole di Diego Milito: “Lautaro è felice dov’è, Messi è fatto per questa squadra”

E’ una lunga ed interessante intervista quella del Principe de Bernal, che fece le fortune dell’Inter nel 2010, mettendo per sempre il suo nome nella storia del club nerazzurro. Lo stesso Diego Milito, lancia Lautaro Martinez nell’olimpo dei grandi: “Gli serviva solo tempo per esplodere. Diventerà un top, il meglio deve ancora venire per lui. Quanto c’è di me in lui? Non lo so, io posso solo dare consigli, se è forte è solo per merito suo. Un calciatore completo, è normale che viene fuori l’interesse dei top club poi. Io posso dirvi solo una cosa sull’interesse del Barcellona: Lautaro è contento dove si trova. Poi nel calcio può succedere di tutto e quelle sono decisioni che deve prendere lui”.

E sull’altro argentino, Lionel Messi: “L’Inter è una squadra fatta per gli argentini. Il suo nome è un sogno e bisogna crederci. Il calcio è fatto di questi, dobbiamo immaginarcelo all’Inter. Un argentino qui sta sempre bene, Messi starebbe benissimo a San Siro“.

Inter, Hakimi come Maicon, la coppia Lu-La: Milito a 360 gradi

Ha continuato a parlare della rosa nerazzurra, l’ex Inter e storica leggenda di San Siro. Su Lukaku non ha dubbi: “Assieme a Lautaro, forma una coppia incredibile. Sono fatti per stare assieme Lukaku e Lautaro. Sanchez poi mi piace tantissimo. Hakimi nuovo Maicon? I paragoni non mi piacciono, soprattutto di epoche diverse. Non carichiamo troppo di responsabilità quello che è un esterno formidabile”.