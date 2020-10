Calciomercato Inter, sogno Kantè: arriva la notizia dalla Spagna

Il mercato di Serie A è sempre molto attivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle big si sta attivando in vista della prossima sessione. Anche e soprattutto l’Inter sta cercando di pianificare degli eventuali colpi, e a centrocampo sono attese diverse novità. Gli obiettivi di Conte sono ormai chiari a tutti, e proprio per uno di questi pare sia arrivata una notizia direttamente dalla Spagna.

Ultime Inter: obiettivo Kantè, Real Madrid in agguato

Tra gli obiettivi principali dell’Inter c’è sicuramente Kantè, centrocampista del Chelsea e considerato uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Il francese è da sempre nel mirino dei nerazzurri, e soprattutto Conte vorrebbe averlo con sè a Milano. Un’impresa non facile però, anche perchè l’ostacolo più imponente è senza dubbio rappresentato dal Real Madrid. La squadra spagnola è la principale antagonista nell’affare, e stando a quanto riportato da cm.it, pare che Zidane stia facendo di tutto per portarlo in Blancos. Le indiscrezioni dalla Spagna dicono anche altro: il Chelsea ha già trovato il sostituto di Kantè (dovrebbe essere Rice del West Ham), ed è per questo che quest’ultimo sarà libero di dirigersi verso Madrid.

Kantè: la speranza di Conte

Non è di certo una novità che l’Inter stia spingendo per Kantè. Non lo è però neanche il fattore Real Madrid, vera e propria spina nel fianco per i nerazzurri. Zidane sta spingendo parecchio per il francese, e Florentino Perez, a patto che non si vada oltre ai 50-60 milioni di euro, potrebbe anche accontentarlo da qui a breve. Ecco che le speranze dell’Inter si affievoliscono sempre di più, con un Conte che però ancora mantiene viva la fiamma. Il tecnico spera di avere l’ultima parola nella trattativa.

Mercato Inter: l’alternativa a Kantè

Intanto l’Inter valuta altri profili oltre Kantè, e posa lo sguardo in particolare su Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è un altro vecchio pallino dei nerazzurri, ma anche in questo caso sarà molto complicato riuscire a strapparlo alla sua attuale squadra. Lotito vuole molti soldi, la squadra di Milano è davvero pronta per un assalto?

