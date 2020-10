Inter-Milan: altro infortunio, salta il derby

Inter-Milan: meno uno al derby. La stracittadina di Milano continua a perdere protagonisti. Dopo il caos dovuto alla caterva di contagiati da parte dell’Inter ma anche del Milan, ora sono le Nazionali a far tremare gli allenatori.

Inter-Milan: si ferma Sanchez ma non solo

A meno un giorno dalla gara, Antonio Conte e Stefano Pioli, dopo giorni complicati per la prima volta oggi vedranno i calciatori reduci, è proprio il caso di dirlo, dalla sosta per le Nazioanli.

Pochi accorgimenti e scelte quasi obbligate per i due allenatori visto che l’Inter ha ora sei positivi al Covid (potrebbe recuperare Bastoni al massimo per la panchina), Sensi (squalificato) e Vecino (infortunato); Pioli non potrà contare su Rebic.

Ultime Inter: Sanchez si è stappato?



Per l’Inter tutto si deciderà oggi, entro l’ora di pranzo quando arriveranno i risultati dei nuovi tamponi. Visto quanto successo durante la sosta, con sei positivi fra i giocatori rimasti ad Appiano e quelli partiti, la società resta in ansia.

Conte aspetta per lavorare con il primo vero allenamento delle ultime due settimane. Durante la sosta il tecnico ha visto andare in quarantena Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young. Il primo, Bastoni, è risultato positivo nella serata del 6 ottobre e potrebbe sulla carta tornare in tempo. Se negativo, sarà convocato? Possibile, anche se Bastoni non si è ovviamente ben allenato.

Ieri qualche Nazionale ha lavorato individualmente, seguendo le indicazioni dello staff medico; Pinamonti ha lavorato da solo, mentre Brozovic si è unito ad Handanovic, Padelli, Ranocchia e Darmian con la Primavera. Ora il vero problema è Sanchez. Lo staff medico oggi dovrà valutare Alexis che in Nazionale, come riportano i media cileni, ha riportato un problema muscolare che sembrerebbe non di lieve entità, anche lui potrebbe restare fuori.



Ultime Milan, Rebic non gioca

Chi non scenderà in campo è Ante Rebic Rebic, out per un problema al gomito sinistro. Il croato ieri ha parlato con lo staff medico e con il tecnico Pioli, decidendo di non rischiare come riportato da TS.

Anche il Milan farà un nuovo giro di tamponi. Dopo il recupero di Ibra, mancheranno Duarte e Gabbia out per Covid, Musacchio per infortunio ma almeno tornerà Romagnoli in difesa.