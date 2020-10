Genoa, Perin accusa: “Covid 19 nato in laboratorio, malattia subdola”

Il caso Genoa ha fatto molto discutere in Italia. Focolaio nel club ligure scoppiato il giorno dopo della gara giocata contro il Napoli al San Paolo. Nel Genoa solo Perin e Schone erano risultati positivi il giorno prima della gara ed erano rimasti a casa in isolamento, mentre il giorno successivo alla partita giocata sono saliti a ben oltre 20 i contagi da Covid 19 nella società di Preziosi. Tante polemiche per la gestione della situazione Genoa e anche per quanto riguarda quella del Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Genoa, Schone infuriato per l’esclusione dalla lista di Serie A

Genoa, i calciatori positivi al Covid 19

Tanti giocatori restano ancora out e positivi al coronavirus nel Genoa che si prepara alla sfida con il Verona. Questi i calciatori che sono guariti e potranno tornare a disposizione di mister Rolando Maran: Mattia Perin, Valon Behrami, Lasse Schöne, Davide Biraschi, Filippo Melegoni, Federico Marchetti, Ivan Radovanovic. Mentre questi sono i calciatori che risultano ancora positivi e restano in isolamento nelle proprie abitazioni: Luca Pellegrini, Davide Zappacosta, Lukas Lerager, Francesco Cassata, Marko Pjaca, Domenico Criscito, Petar Brlek, Miha Zajc, Mattia Destro, Darian Males.

LEGGI ANCHE >>> Verona-Genoa, le parole del ds Faggiano sui calciatori a disposizione

Genoa, le parole di Perin sul Coronavirus

Hellas Verona e Genoa chiuderanno la quarta giornata di Serie A. Il match si giocherà lunedì sera allo stadio Bentegodi. Diversi recuperi nel Genoa che però sarà comunque costretto a schierare o portare in panchina giovani della Primavera. Intanto, Mattia Perin, portiere del Genoa e uno dei primi calciatori del Genoa a risultare positivo al Covid 19, è tornato a parlare del suo caso e del virus. Il calciatore italiano ha assicurato che lui e i suoi compagni hanno rispettato a pieno le regole imposte nel protocollo del CTS e della Lega. Infine, è voluto tornare sulla malattia che sta colpendo tutto il mondo. Accuse pesanti del portiere della Juventus in prestito al Genoa, che dichiara: “Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale”.

LEGGI ANCHE >>> Stop Serie A, le parole di Preziosi