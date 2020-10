La Juventus scenderà in campo domani a Crotone per la quarta giornata di Serie A. Si gioca di sabato, in vista del match di martedì in Champions League in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Andrea Pirlo dovrà fare i conti con diverse assenze, tra Covid 19 e infortuni. Il grande assente sarà Cristiano Ronaldo, che è risultato positivo al coronavirus negli ultimi giorni. Sul calciatore portoghese, inoltre, è aperta una doppia inchiesta ed è a rischio squalifica per le prossime giornate. Intanto, mentre la squadra è impegnata a lavorare sul campo, la società è già proiettata al futuro e pensa alla prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, assalto a Dembele

Confermato Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo dopo le tante voci che circolavano sul suo futuro. Per questo ora il club è già a lavoro e il dirigente vuole accontentare il proprio allenatore che chiede maggiori rinforzi nel ruolo d’attacco. Nel mirino è finito Ousmane Dembele, talento del Barcellona che però da anni non trova spazio. Il giovane calciatore ex Borussia Dortmund ha un contratto in scadenza nel 2022 con i catalani e questo potrebbe favorire l’acquisto della Juventus che ci proverà già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Crotone-Juventus, le condizioni di Dybala

Mercato Juventus, arriva Dembele: il Barcellona ha già il sostituto

La società non spreca energie per il caso Juventus-Napoli e si concentra sul prossimo mercato. Dalla Spagna sono sicuri, Ousmane Dembele lascerà il Barcellona e firmerà con la Juventus. Come riportato da Don Balon, il club catalano non si opporrà alla cessione del calciatore, anzi, ha già in pugno il sostituto. Si tratterebbe di Florian Thauvin, che la prossima estate arriverebbe da svincolato. Un vero e proprio via libera per la Juventus che però potrebbe acquistare già a gennaio Dembele.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Haaland a Torino: il retroscena

Barcellona, via libera per Dembele: arriva anche Depay

Infatti, come rivelato dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona avrebbe raggiunto un accordo per l’acquisto di Memphis Depay, attaccante olandese del Lione e fortemente voluto dall’ex ct dell’Olanda Ronald Koeman che oggi siede sulla panchina catalana. Con il suo arrivo a gennaio si spalancherebbero le porte per l’acquisto già nella sessione invernale di mercato di Dembele per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovi calciatori positivi al Covid 19 tra l’Under 23