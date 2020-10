Calciomercato Inter, il fuoriclasse ha rotto con il Barcellona: può arrivare

Calciomercato Inter, Griezmann ha rotto con il Barcellona: l’approdo in Serie A è possibile

Sull’asse Inter-Barcellona è sempre caldo il calciomercato. Non più in chiave Lautaro o Messi, è il nome di Antoine Griezmann ad essere protagonista adesso, ai rumors legati al futuro nerazzurro e della Serie A. Potrebbe dire addio al Barcellona, dopo aver visto ai saluti l’altro centravanti, Luis Suarez. In successione, il club blaugrana perde pezzi, considerando quello che sarà pure l’addio di Lionel Messi al margine di questa stagione, come annunciato dalla stessa pulce e finendo praticamente a costo zero il 30 giugno 2021.

Griezmann è un obiettivo dell’Inter, il calciatore “litiga” con Koeman: “Decido io dove gioca”

Sono stati momenti felici quelli trascorsi con la maglia della sua Francia, perché in Nazionale Antoine Griezmann ha ritrovato il feeling con la rete, trovando il gol proprio con la maglia dei transalpini.

Del calciatore del Barcellona ha parlato il tecnico Ronald Koeman, che ha precisato alcune cose, dopo le parole di Griezmann che ha elogiato il CT della Francia, Didier Deschamps, per averlo schierato nel ruolo che più gradisce. E l’olandese, replica: “L’opinione possono esprimerla tutti, dove gioca Griezmann però lo decido io. Sono l’allenatore e il mio compito è quello di mettere i giocatori dove più credo siano adatti. Non possono esserci dieci giocatori nella stessa posizione, sarebbe un caos per la formazione”.

Mercato Inter, Griezmann: è subito addio dal Barcellona? Occhio anche alla Juve

Diventa un nome appetibile quello del petit diabel, Antoine Griezmann. Il calciomercato si infiamma attorno al suo nome e in pole, su di lui, ci sono Inter e Juventus. A parlare della questione sono i colleghi di Calciomercato.it. I due club sarebbero disposti a far follie, nonostante l’intoppo legato all’ingaggio. Se si può lavorare per quel che riguarda la trattativa legata al cartellino, diventa difficile firmare un contratto da 23 milioni di euro circa. Ma Griezmann sarebbe disposto a calare le proprie pretese, toccherà capire cosa bollirà in pentola tra Barcellona e Inter. Mentre la Juve resta defilata, infatti, l’idea porta allo scambio più conguaglio economico, per l’affare Lautaro-Griezman.