Calciomercato Inter, scelto il dopo Handanovic: asta con la Roma

Stagione in corso e mercato appena concluso, ma i grandi club sono già proiettati al futuro. E’ il caso di Inter e Roma, due club che dalla prossima stagione dovranno risolvere una questione, quella legata alla porta per il futuro. I nerazzurri sono ancora nelle mani di Samir Handanovic, che ha un contratto fino al 2022 con l’Inter, ma il prossimo anno potrebbe anche non essere lui il titolare. Diversa la situazione nella Roma, con il club giallorosso che questa stagione farà staffetta tra Mirante e Pau Lopez.

Calciomercato Inter, si punta al dopo Handanovic: c’è Cragno

Tanti nomi accostati all’Inter in questi ultimi mesi, dagli stranieri Ter Stegen e Kepa a Meret e Cragno in Italia. Quattro grandi portieri ma diversi tra loro, che in comune però hanno la giovane età. E’ questa l’intenzione dell’Inter, quella di fare un investimento giusto che possa durare per tanti come capitato per Handanovic che veste la maglia dell’Inter dal 2012. Nelle ultime settimane però il nome più vicino alla squadra milanese è quello di Alessio Cragno, classe 1994 del Cagliari e della Nazionale italiana. Su di lui ci sono tanti altri club, tra cui anche la Roma.

Calciomercato Roma, sfida per Cragno con l’Inter

La Roma anche dovrà puntare su un portiere per il futuro dal prossimo anno. Pau Lopez non convince a pieno, dunque quest’anno sarà staffetta tra lui e il 37enne Mirante che ad oggi è il titolare e quello più preso in considerazione da Fonseca. La Roma anche ci ha provato per Meret, ma senza avere il via libera dal Napoli, dunque i giallorossi sfidano l’Inter e provano ad aprire un’asta per Alessio Cragno del Cagliari.

Cagliari, il prezzo di Cragno

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari valuta Alessio Cragno almeno 30 milioni di euro. Il portiere italiano potrebbe dire addio la prossima stagione, con due club fortemente interessati. Ora si attendono solo le offerte e quale decisione prenderà il portiere.

