Atalanta, Gasperini: “Ilicic? E’ convocato. Potrebbe giocare dall’inizio…”

Vigilia prepartita per il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini. Domani pomeriggio, alle ore 15:00, i suoi ragazzi affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso.

Gasperini: “Ilicic? E’ convocato. Potrebbe partire dall’inizio“

Ecco le sue dichiarazioni: “Inizierà un periodo molto duro, giocheremo ogni tre giorni con gli impegni della Champions League. Saranno tutte gare di difficoltà notevole, dobbiamo affrontarle al meglio. Ilicic? E’ convocato, verrà a Napoli. Però non ho ancora deciso se giocherà dall’inizio o partirà dalla panchina. Per noi è una bellissima notizia. Queste settimane in cui non si è giocato sono state importante per noi perché abbiamo recuperato giocatori come Pessina e Piccini. Gollini? E’ sulla buona strada. Sono rientrati tutti i nazionali, oggi valuteremo le loro condizioni fisiche. Miranchuk? Porto anche lui a Napoli. Gattuso? Ha una squadra formidabile in attacco, conosciamo i loro punti deboli ma anche i loro punti di forza“.

Sul Coronavirus: “Situazione drammatica, dobbiamo conviverci“

“Napoli? Li affronteremo con grande rispetto. Noi vogliamo fare la nostra partita. Non dimentichiamoci che anche loro sono tra i favoriti a vincere il campionato. Covid-19? Dobbiamo andare avanti, è una situazione che colpisce tutti quanti. Bergamo è stato un esempio. Mi auguro che il calcio vada avanti, è la nostra vita. Toloi? Sta meglio, ha superato un piccolo problema. Lo stesso vale anche per Romero. Caldara? Ha subito questa operazione inevitabile, speriamo solo di riaverlo quanto prima. Gli azzurri ancora devono subire gol, come squadre ci conosciamo molto bene. Aspettiamo l’inserimento dei nuovi arrivati, ci vorrà ancora molto tempo. Dovranno guadagnarsi il posto durante gli allenamenti“.

E su Gomez: “E’ un giocatore straordinario“

“Gomez? Può giocare davvero in tutti i ruoli. E’ un grandissimo campione, troverebbe posto in qualsiasi squadra d’Europa. In questa stagione può anche giocare in fase difensiva per darci una mano. Poi le sue qualità si vedono in attacco. Zapata e Muriel? Ancora non li ho visti, si alleneranno nel pomeriggio. Partiranno sicuramente con il resto della squadra“.

