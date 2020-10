Ultime Juventus, Ronaldo ci sarà contro il Barcellona? Ecco quando torna

La Juventus si prepara ad affrontare le prossime sfide di campionato, ma è chiaro ed evidente di come la testa sia già alla gara delicatissima contro il Barcellona. Partita importante di Champions, dove i bianconeri di Pirlo potrebbero dover fare a meno del giocatore di punta, ovvero Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è risultato positivo al Covid, ma pare che in questi giorni ci sia una vera corsa contro il tempo.

Ultime Juventus: Ronaldo, a breve nuovi test per tornare per il Barcellona

Ronaldo è risultato positivo al Covid, e si tratta senza dubbio di una notizia molto negativa per la Juventus. I bianconeri dovranno affrontare diverse partite fondamentali nelle prossime giornate, e soprattutto in vista del big match contro il Barcellona, ci sarà bisogno assoluto del portoghese. Quest’ultimo è già rientrato in Italia, dovrà restare isolato insieme alla sua famiglia, in attesa di nuovi test. CR7 vuole esserci contro i blaugrana, e stando a quanto riportato da Tuttosport, avrà bisogno di un tampone negativa alla vigilia della sfida all’Allianz. Il protocollo Uefa richiede infatti l’invio di una documentazione che attesti la guarigione dal Coronavirus almeno sette giorni prima della partita.

Ronaldo: ecco quando può tornare

La Juventus spera in Ronaldo, CR7 fa di tutto per ritornare il prima possibile. Il portoghese si sa, è uno che non sa stare senza calcio, e in vista della partita contro il Barcellona, si prepara ad una corsa verso il recupero. In quel di Torino non si può far altro che sperare in un nuovo tampone negativo, e se le cose dovessero andare per il meglio, Cristiano potrebbe essere a disposizione già dal 25 ottobre per l’anticipo di campionato contro il Verona.

News Juventus: nuovo isolamento e giallo Ronaldo?

Intanto nell’ambiente Juventus la situazione è ancora parecchio scossa. Nella giornata di ieri è infatti risultato positivo un altro giocatore, mentre per quanto riguarda Ronaldo, pare ci siano state delle polemiche sul suo ritorno in Italia. Riguardo questa cosa si è espresso anche il direttore dell’ASL di Torino.

